Россияне начали чаще приобретать технику для приготовления еды дома

Россияне стали чаще покупать технику для домашнего приготовления еды. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Маркета». В первом полугодии 2025 г. продажи йогуртниц выросли в 1,9 раза, блендеров и соковыжималок — в 1,4 раза, пароварок — в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Покупатели выбирают такую технику, чтобы контролировать питание и состав блюд. Самые популярные бренды — Tuvio, Kitfort, Polaris и Braun. По количеству заказов лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.