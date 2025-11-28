Tuvio представил фен 2-в-1 для всех типов укладок

Бренд Tuvio создал новый многофункциональный фен с восемью насадками, который позволяет самостоятельно сделать практически любую укладку. Он объединяет фен-стайлер и фен-щетку с автоматическим вращением. В комплект входят насадка-фен для сушки, овальная насадка, цилиндрические насадки, вращающиеся насадки-брашинги, диффузор и насадка-расческа. Набор упакован в жесткий кейс, чтобы аккуратно хранить все насадки и брать фен с собой. Фен Tuvio скоро можно будет заказать на «Яндекс Маркете» в одном из трех цветов — зеленом, коричневом или синем. Стоимость устройства без персональной скидки составит 17,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Tuvio.

Объем, локоны и выпрямление

Для укладки волос феном Tuvio не понадобятся специальные навыки — достаточно выбрать нужную насадку. Фен подойдет для волос любого типа и длины.

Вращающиеся насадки-брашинги разного диаметра помогут придать волосам объем, подкрутить челку или сделать крупные и плотные упругие локоны. Для создания естественных волн и локонов можно использовать цилидрические насадки. Если волосы кудрявые, то удобнее всего придать им объем и форму диффузором. Насадка-расческа позволяет выпрямить волосы и сделать более строгую укладку, а овальная насадка — вытягивает и выпрямляет их по всей длине, создавая объем у корней.

Бережный уход для любых волос

Температуру и скорость работы фена можно настроить под свой тип волос. Максимальная температура позволяет уложить даже жесткие непослушные волосы. Средний режим подходит практически для любого типа волос, даже поврежденных и тонких. Холодный обдув используется для завершения укладки — фиксирует волосы и придает им блеск.

Большинство укладок делается на средней скорости, но для окрашенных или тонких волос лучше подойдёт низкая. А если нужно быстро высушить и придать объем густым волосам, то стоит использовать максимальную.

Фен можно использовать ежедневно благодаря керамическому покрытию основы насадок: тепло распределяется равномерно и пряди не перегреваются. Функция ионизации делает волосы более гладкими и блестящими.