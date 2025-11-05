Разделы

«Яндекс Фабрика» планирует развивать собственную сеть офлайн-магазинов

«Яндекс Фабрика», производственная компания «Яндекса», займется развитием собственной офлайн-сети. На первом этапе компания откроет поп-апы в популярных торговых центрах. Они позволят «Яндекс Фабрике» протестировать офлайн-формат перед запуском постоянных магазинов, а покупателям — познакомиться с ассортиментом вживую. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

Первое пространство уже открылось в московском «Авиапарке» с брендом одежды Muted. В течение 2026 г. офлайн-точки будут открываться и с другими брендами «Фабрики».

Выход в офлайн — это стратегический шаг, который поможет привлечь новую аудиторию и станет дополнительным драйвером роста продаж. Ранее товары Фабрики были доступны только онлайн, — на «Яндекс Маркете», Ozon, Wildberries и Lamoda, — и у покупателей не было физической возможности познакомиться с ними до момента покупки. Офлайн позволит усилить рост «Фабрики»: с января по октябрь 2025 г. онлайн-продажи выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г., а ассортимент — более чем в два раза. Сегодня портфель Фабрики насчитывает более 9000 позиций в 360 товарных категориях. При этом одно из самых динамичных направлений Фабрики — фешн, поэтому пространство бренда одежды Muted появилось первым.

В поп-апе Muted гости могут увидеть актуальную коллекцию осенне-зимнего сезона. Это более 1500 позиций, включая первую линейку функциональной верхней одежды: утепленные пуховики, тренчи-трансформеры, дубленки, бомберы и пальто из натуральной шерсти. Поп-ап расположен на первом этаже ТЦ «Авиапарк» и будет открыт до 31 января 2026 г.

