Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Компания «РС групп» признана банкротом. В прошлом она была поймана на том, что поставляла госзаказчикам иностранную технику под видом реестровой продукции.

«РС групп» банкрот

Как выяснил CNews, ИТ-компания ООО «РС групп», поставлявшая в госсектор системные блоки LifeTech, банкрот. Запись об этом в конце ноября 2025 г. появилась в ЕГРЮЛ.

«РС групп» известна скандальной историей с поставками в госсектор устройств из реестра, которые не соответствуют заявленным характеристикам. Т.е. вместо российских комплектующих, за которые компании начисляли баллы, в системных блоках были обнаружены иностранные. Менее чем за год «РС групп» поставила свои устройства свыше чем на 100 млн руб.

При этом «РС групп» была лидером по числу баллов в реестре среди остальных производителей. Моноблок Life Tech ST-Lineи системный блок Life Tech RS-Line компании «РС групп» 7 февраля 2023 г. были включены в реестр со 180 баллами каждый. Все реестровые новинки конкурентов отставали от них как минимум на 40 баллов.

Каковы причины

В марте 2023 г. о компании «РС групп» почти никто не знал. Однако отрасль обратила внимание на фаворита реестра и, по всей видимости, подтолкнула расследования о добросовестности поставщика.

elektr_700.jpg
Компания с некогда самыми высокими баллами в реестре - банкрот

«Думаю, что причиной банкротства вполне могло стать обнаружение факта переклейки, а также невозможность исполнения взятых на себя обязательств», — рассказал CNews руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Цифровизация

По словам Воронина, серые схемы могут существовать на рынке еще длительное время, так как на российскую технику есть определенный спрос, например, в государственных организациях. «Этим пользуются недобросовестные компании, занимающиеся выдачей иностранной техники за российскую, — продолжает он. — Сложность борьбы с такими схемами состоит в том, что процесс выявления таких компаний может занять длительное время, также учредители могут регистрировать новые компании и принимать участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ».

Важным обстоятельством, которое замедляет выявление недобросовестных поставщиков, является то, что не все заказчики будут разбирать полученную технику и проверять маркировку на предмет различных подлогов, заключил Воронин.

О компании

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «РС групп» было образовано 7 июня 2022 г. Компания принадлежит Андрею Петрику. Ранее среди учредителей также присутствовали Дарья Карпова и Игорь Драгомиров.

Среди имущества должника был выявлен только товарный знак LifeTech стоимостью 105 тыс. руб.

Кристина Холупова

