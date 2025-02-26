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Зверева Вера
|26.02.2025
|«Яндекс Фабрика и Гжельский фарфоровый завод представили коллекцию посуды по мотивам сказки «Репка» 1
Зверева Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7495 1
|Яндекс.Маркет 972 1
|Stafory - робот Вера 332 1
|Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 20 1
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