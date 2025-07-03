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«Яндекс Фабрика» представила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu, вдохновленную мотивами природы Карелии, Урала и Костромы

Бренд товаров для дома Pragma от «Яндекс Фабрики» выпустил новую коллекцию Pragma Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи с цветочными мотивами, вдохновленными полями и лугами разных регионов России. В дизайне использованы характерные растения Карелии, Урала и Костромской области: например, лютик и клевер, горицвет и морошка, шиповник и зверобой. В будущем команда бренда планирует расширить ассортимент Pragma Polelu и добавить товары с полевыми цветами других областей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Главная идея коллекции — рассказать о природном разнообразии России и напомнить о беззаботном лете в детстве. Вместе с этим мы стремимся поддержать интерес к локальным мотивам и показать, как они могут вписаться в современный интерьер», — сказала Вера Зверева, арт-директор бренда Pragma.

Товары из коллекции Pragma Polelu уже доступны на витрине Pragma на «Яндекс Маркете». Стоимость постельного белья начинается от 3,5 тыс. руб., свечей — от 1,08 тыс. руб., а ваз — от 3,59 тыс. руб.

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