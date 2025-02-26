Объединение Гжель Гжельский фарфоровый завод
Объединение Гжель и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7436 2
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
|Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2291 2
|Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 1
|Яндекс.Маркет 954 2
|Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 17 1
|Stafory - робот Вера 331 1
|Google Android 14073 1
|Apple iOS 7849 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
|Токарев Николай 16 1
|Степашин Сергей 31 1
|Кочеров Александр 1 1
|Зенина Варвара 1 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Климачев Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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