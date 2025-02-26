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Объединение Гжель Гжельский фарфоровый завод



26.02.2025 «Яндекс Фабрика и Гжельский фарфоровый завод представили коллекцию посуды по мотивам сказки «Репка» 1
17.05.2022 От гжели до крестецкой строчки: «Яндекс маркет» вдохнул новую жизнь в ремесленные товары 1
07.10.2020 AliExpress Россия запускает программу поддержки российских художественных промыслов 1
12.11.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки «Народно-художественный промысел гжель. 7 веков» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Объединение Гжель и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7436 2
Жостовская фабрика декоративной росписи 1 1
ИППО - Императорское православное палестинское общество 4 1
Гусевской хрустальный завод имени Мальцова 1 1
Уралмануфактура - Уральская мануфактура 1 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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