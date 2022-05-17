От гжели до крестецкой строчки: «Яндекс маркет» вдохнул новую жизнь в ремесленные товары

«Яндекс маркет» решил подарить новую жизнь традиционным ремеслам и для этого объединил в одном проекте современных художников и локальных мастеров — ткачей, кузнецов и других. С их помощью сервис создал ремесленные вещи, которые актуальны в быту, стильно выглядят и органично дополняют собой самые разные интерьеры современных домов. Например, это гжельская посуда, полотенца из нижегородского гипюра, скатерти, выполненные крестецкой строчкой, ореховые подсвечники ручной работы от ижевских столяров и многое другое. Все эти эксклюзивные вещи теперь можно купить на «Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Ремесленные товары на маркетплейсе — это не серийные и не просто полезные вещи для дома. Это предметы со стилем и настроением: концепция каждого из них — авторская. Онлайн-галерея Sample помогла «Маркету» привлечь для создания таких товаров современных художников. Они подготовили стильные эскизы для будущих вещей — к примеру, для росписи на керамике и вышивки на салфетках.

Ремесленные товары на « Яндекс маркете»

Сами товары изготовили как крупные производители вроде Гжельского фарфорового завода и фабрики «Нижегородский гипюр», так и небольшие мастерские. К примеру, бренд керамики DVKB выпустил коллекцию расписных тарелок, а столярная студия Objects In Wood — деревянные чаши и разделочные доски ручной работы.

Товары можно посмотреть на «Маркете» в разделе «Ремесла». Фабрики и мастерские произвели все эти вещи ограниченными партиями и только для продажи на сервисе.

«Маркет» будет развивать сотрудничество с ремесленниками и со временем добавит в свой ассортимент новые вещи — например, плетеные корзины для пикника, деревянную мебель и другие вещи для гостиной, спальни и дачного отдыха.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились уже почти 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».