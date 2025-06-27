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«Яндекс Фабрика» представила первые портативные колонки Commo Stage — с защитой от воды и функцией синхронного воспроизведения

«Яндекс Фабрика» выпустила первую линейку портативных Bluetooth-колонок от бренда Commo. В ассортимент вошли две новые модели: Stage 5 и Stage 30. Оба устройства оснащены защитой от воды и пыли по стандарту IP67 и могут работать в связке друг с другом. Колонки пригодятся, если хочется слушать музыку не только дома, но и за его пределами: например, на прогулке или в поездке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

Две модели — для разных сценариев

Commo Stage 5 — это небольшая колонка мощностью 5 Вт, которую можно использовать дома, на работе и в дороге. Устройство оснащено широкополосным динамиком и пассивным излучателем. Благодаря этому Commo Stage 5 воспроизводит басы, низкие и высокие частоты без искажений и помех. Колонка может работать без подзарядки до 10 часов.

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Яндекс Фабрика
«Яндекс Фабрика» представила первые портативные колонки Commo Stage — с защитой от воды и функцией синхронного воспроизведения

Commo Stage 30 обладает мощностью 30 Вт. Она подойдет для встречи большой компании, например, на пикнике или на вечеринке на улице. Благодаря овальному динамику (формат racetrack) низкие частоты звучат еще лучше, а звуки — объемнее. Также в колонке есть твиттер — излучатель, который отвечает за воспроизведение высоких частот. Время автономной работы колонки до 15 часов.

Дизайн, комплектация и удобство

Колонки Commo Stage выполнены в четырех нейтральных цветах: серо-зеленом, лавандовом, черном и льняном. В комплект входят кабель USB-C, а также ремешок и карабин, чтобы взять колонку с собой.

Благодаря встроенному микрофону звонки можно принимать прямо с колонки. Также пользователи могут объединить между собой два устройства одной модели (Stage 5 или Stage 30) для создания стереопары, чтобы сделать звучание глубже. А чтобы масштабировать звук на любое пространство — от комнаты до открытой площадки — можно соединить между собой до 10 разных колонок Commo Stage в режиме синхронного воспроизведения. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение и быстрое подключение к смартфону или ноутбуку.

Внутри экосистемы Commo

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Цифровизация

Линейка Stage дополняет ассортимент бренда Commo, в который уже входят наушники, зарядные устройства, кабели и другие аксессуары. Купить колонки Commo Stage уже можно на странице бренда на «Яндекс Маркете».

Стоимость Commo Stage 5 составит 3490 руб., а Commo Stage 30 — 6990 руб. При покупке любой модели доступна 30-дневная подписка «Яндекс Плюс».

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