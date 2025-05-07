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Commo OST Earphones



07.05.2025 «Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Commo OST Earphones и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7652 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1443 1
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Наушники - Амбушюры - Embouchure 113 1
Яндекс.Маркет 1007 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 58 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174283.
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