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«Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones

«Яндекс Фабрика» выпустила беспроводные вакуумные (внутриканальные) наушники OST Earphones от бренда Commo. Они подойдут для прогулки или занятий спортом, а система активного шумоподавления (ANC — Active Noise Cancellation) поможет слушать музыку или подкаст в метро без посторонних звуков. Стоимость модели без персональной скидки составляет 4990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

Наушники Commo OST Earphones обеспечивают частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Устройство поддерживает сенсорное управление — чтобы переключить трек, ответить на звонок и включить режим шумоподавления или прозрачности, достаточно коснуться наушников. Защита от проникновения по стандарту IPX4 обеспечивает устойчивость к воздействию пота и брызг воды, поэтому наушники можно использовать при занятии спортом или на прогулке под дождем.

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Яндекс Фабрика
«Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones

Устройства доступны в трех цветах: сером, лавандовом и белом. В комплекте с наушниками и кейсом поставляются кабель USB-C и сменные амбушюры разных размеров для удобной посадки. Кейс с мягким покрытием Soft Touch поддерживает беспроводную зарядку, а индикатор на корпусе отображает уровень заряда. Наушники могут работать до 6 часов подряд, а футляр с объемом батареи 430 мАч обеспечит еще четыре подзарядки устройств.

В ассортименте «Фабрики» уже есть наушники-вкладыши Commo Loom Earbuds 2.0, а также полноразмерные накладные Commo One и Commo Immersive с активным шумоподавлением ANC. Новые устройства бренд выпустил, чтобы расширить ассортимент наушников для разных задач, а также удовлетворить запросы покупателей. Так, по данным «Яндекс Маркета», число заказов наушников на сервисе выросло в 2024 г. в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. Беспроводные модели показали за тот же период аналогичный рост.

Купить наушники Commo OST уже можно на странице бренда на «Яндекс Маркете».

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