В Intel начались новые увольнения. Компания намерена повысить собственную эффективность, и нынешнее число сотрудников она считает избыточным. Сокращения Intel устраивает ежегодно – за два года она лишила работы более трех десятков тысяч человек. При этом у нее по-прежнему нет современных процессоров – она с 2019 г. остается на 10 нм, пока ее главный конкурент вовсю осваивает 2 нм.

Зачем нам столько

В корпорации Intel, крупнейшем на планете производителе процессоров с архитектурой х86, началась новая волна сокращений. Ее руководство инициировало увольнения с одной лишь целью – сделать Intel более эффективной, пишет издание Business Insider.

Что самое важное, официально о массовых сокращениях Intel поначалу не объявляла. Меж тем, в Сети стали массово появляться сообщения от теперь уже бывших работников Intel о том, что им без особых предупреждений указали на дверь.

Лишь после этого Intel вышла с официальным заявлением, которое, тем не менее, свет на происходящее не пролило. «В рамках нашей более широкой стратегии по превращению в более целенаправленную и эффективную компанию мы постоянно оцениваем наших сотрудников, чтобы обеспечить надлежащее распределение приоритетов и ресурсов», — говорится в заявлении Intel.

Сгенерировано ИИ Intel вновь избавляется от сотрудников

Компания пока не уточняет, сколько именно людей и в каких подразделениях она намерена выставить на улицу, и как долго продлится новая волна сокращений. Как показывает практика, волна увольнений вполне может растянуться на несколько месяцев.

Ваши услуги нам более не нужны

Масштабные сокращения – это часть стратегии нового гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), который встал у руля компании в марте 2025 г. Он пришел на смену ветерану Intel Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger), который за три с половиной года в кресле СЕО сумел довести компанию до крупнейшего чистого убытка в ее более чем полувековой истории. Напомним, Intel была основана в 1968 г.

Тан очень активно взялся за сотрудников. За неполные два года, что он руководит Intel, ее штат «похудел» примерно на 20 тыс. человек. Но сокращения происходили и при Гелсингере – ровно за два года Intel уволила порядка 35 тыс. человек.

К концу сентября 2026 г. в штате Intel числилось около 81,1 тыс. человек – как инженеров, так и административных работников. В конце 2025 г. их было 85,1 тыс., то есть за девять месяцев штат Intel сократился на 4000 человек. И это с учетом приема на работу новых сотрудников – сам процесс найма Intel не останавливала.

Ничего не помогает

Тан видит стратегию оздоровления Intel в развитии новых техпроцессов 18А и 14А (1,8 и 1,4 нм соответственно), а также в сокращении персонала. Однако выбранный им путь пока привел лишь к очередному тупику.

Во-первых, новые техпроцессы Intel так до конца не освоила – она выпускает большое количество брака, чем отпугивает клиентов. Во-вторых, ее собственные чипы Core и Xeon как были 10-нанометровыми в 2019 г., так и остаются такими до сих пор – меняются лишь их названия и поколения.

В-третьих, AMD, главный конкурент Intel на рынке х86-процессоров, давно ушла вперед. В ноябре 2026 г. состоялась премьера ее первых 2-нанометровых процессоров.

Сгенерировано ИИ Intel намерена повысить собственную эффективность

Промежуточный итог – Intel по-прежнему находится в далеко не самом стабильном и лучшем финансовом положении. Как пишет Business Insider, за последние пять месяцев акции Intel сильно обесценились. Их стоимость за указанный период обрушилась приблизительно на 60%.

Впрочем, надежда пока есть, потому что в начале 2026 г. ситуация была еще хуже. Если рассматривать весь неполный 2026 г., то за это время акции Intel подорожали на 50%.