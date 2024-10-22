Разделы

Бизнес
|

«Яндекс Фабрика» представила свой первый бренд одежды Muted

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», представила Muted — бренд базовой одежды для мужчин и женщин. В первой коллекции осень-зима 2024/2025: футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другие вещи. Коллекция уже доступна для покупателей на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Коллекция относится к среднему ценовому сегменту и ниже: например, стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1299 руб., а свитеров — от 3999 руб. Чтобы предложить к покупке качественные вещи по доступной цене, команда «Фабрики» тщательно подошла к выбору материалов, отдав предпочтение функциональным и тактильно приятным тканям. Например, в линейке есть одежда из особых видов хлопка: отталкивающего воду, а также с peach-эффектом ― это мягкий материал с бархатистой поверхностью. В коллекции также представлены лонгсливы из модала ― ткани из древесины эвкалипта, и другие материалы.

horizontal1.jpg

Яндекс
«Яндекс Фабрика» представила свой первый бренд одежды Muted

В первую коллекцию вошло 48 моделей, каждая из них представлена в разных цветах. Чтобы покупатели смогли подобрать вещи, которые легко сочетаются друг с другом и с остальным гардеробом, конструкторы и дизайнеры Muted уделили особое внимание крою и палитре. В коллекции используются природные оттенки и авторские принты, разработанные командой. В линейке Muted представлена одежда в том числе свободного кроя, а многие позиции универсальны, поэтому подойдут и мужчинам, и женщинам. Коллекция доступна в широком диапазоне размеров: от XXS до 5XL.

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»
Бизнес

«Фабрика» запустила бренд Muted в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте — это одна из самых быстрорастущих категорий на всем рынке e-commerce и на маркетплейсах в частности. По итогам первого полугодия 2024 г. количество заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс Маркете» увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. В будущем «Фабрика» планирует продавать одежду бренда не только на «Яндекс Маркете», но и на других площадках. Также команда уже работает над следующей коллекцией весенней и летней одежды — ассортимент бренда будет пополняться каждый сезон.

При заказе одежды Muted на «Яндекс Маркете» покупатель может примерить вещи в пункте выдачи заказов «Маркета» и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло. Заказать товары также можно с доставкой «по клику» — курьер приедет в любое удобное время в срок от 15 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: