«Яндекс Фабрика» начала выпускать одежду из денима под брендом Muted

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», запускает коллекцию сезона весна-лето 2025 г. от бренда Muted. В нее вошли верхняя одежда, платья и другие вещи базового гардероба, а также впервые — одежда из денима. Вся одежда представлена в среднем ценовом сегменте и ниже: футболки стоят от 999 руб., куртки — от 4,99 тыс. руб., а брюки — от 3,99 тыс. руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», а вскоре появится и на других онлайн-площадках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В центре новой коллекции Muted — одежда из денима. Фабрика вышла в новый сегмент, так как это одна из самых популярных категорий в сегменте одежды, спрос на которую постоянно растет. Например, на «Яндекс Маркете» число заказов одежды из денима выросло в I квартале 2025 г. более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Новое для бренда направление представлено коллекцией брюк, рубашек, шорт и юбок из джинсовых тканей разной плотности, которые сохраняют форму и дышащие свойства за счет добавления лиоцелла — волокон из древесины эвкалипта.

Это уже вторая коллекция Muted с момента запуска бренда. Она расширит ассортимент fashion-бренда Фабрики более чем в два раза — это порядка 150 моделей и 480 цветовых сочетаний. Особое внимание при разработке своих коллекций команда «Фабрики» уделяет выбору материалов, отдав предпочтение наиболее комфортным и прочным тканям. При создании одежды особое внимание команда Muted уделяет выбору качественных и комфортных материалов.