Игрушки для детей и взрослых от «Яндекс Фабрики»: подразделение «Яндекса» представило новый бренд Cubits

«Яндекс Фабрика» представила новый бренд радиоуправляемых игрушек Cubits. Это первый запуск «Фабрики» после выделения в самостоятельное направление внутри «Яндекса». Уже сейчас в ассортименте Cubits есть реалистичные модели строительной техники, в будущем бренд планирует создать линейку радиоуправляемых скоростных машин. Такие игрушки понравятся и детям, и взрослым ― они помогут развить воображение ребенка или, например, отдохнуть после работы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Фабрика» запустила новый бренд, поскольку интерес к игрушечной радиоуправляемой технике активно растет: оборот продаж в этой категории на «Яндекс Маркете» с января по сентябрь 2024 г. вырос на 30% год к году. В то же время, исследования показывают, что спрос на такие игрушки растет и среди взрослых.

Яндекс Игрушки для детей и взрослых от «Яндекс Фабрики»

Первыми товарами бренда Cubits стала линейка Urbamax из семи моделей строительной техники, которая чаще всего встречается в городе: самосвал, грузовик, башенный кран, экскаватор, бульдозер, подъемный кран и экскаватор-погрузчик. Чтобы игра была более реалистичной, у всех игрушек есть радиоуправляемые модули: например, можно использовать ковш и управлять кареткой башенного крана. А еще некоторые модели линейки могут поднимать и перемещать грузы до 3 килограмм. Для управления техникой используется частота 2,4 ГГц — такой сигнал считается наиболее безопасным и позволяет управлять игрушкой с максимальной точностью. Команда «Фабрики» полностью контролирует производство на всех этапах — от идеи продукта до упаковки, а особое внимание уделяется сборке и безопасности элементов.