Разделы

Техника
|

«Яндекс Фабрика» представила новую модель полноразмерных наушников Commo One 2.0 — с функцией Multipoint, двумя режимами звучания и новыми цветами

«Яндекс Фабрика» выпустила новую версию полноразмерных наушников от бренда Commo — One 2.0. Модель сохранила удобную посадку, но получила ряд обновлений: подключение сразу к двум устройствам, два режима звучания, технологию шумоподавления микрофона ENC и обновленную палитру цветов. Стоимость наушников Commo One 2.0 начинается от 3990 руб., заказать новинки можно на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наушники Commo One 2.0 подойдут для работы, учебы, прогулок и поездок. Благодаря функции Multipoint Connection их можно подключить сразу к двум устройствам — например, к ноутбуку и телефону. За счет этого пользователь может быстро переключиться с просмотра фильма на компьютере на телефонный звонок: звук передастся на смартфон, а музыка на ноутбуке автоматически остановится.

5.jpg

Яндекс

В модели теперь два режима звучания — стандартное и басовое. Первое подойдет для прослушивания подкастов, видео и повседневного прослушивания, второе — для тех, кто любит насыщенный звук с глубокой отдачей низких частот. Для переключения режима достаточно зажать кнопку play/pause на четыре секунды. Технология ENC подавляет фоновый шум во время звонков — за счет чего собеседник слышит только голос, а пользователь может разговаривать даже в метро, на улице или в кафе.

Commo One 2.0 имеют мягкие амбушюры с эффектом памяти, которые облегают уши без давления и дискомфорта. Благодаря поворотному механизму чашек можно настроить посадку под себя — например, отрегулировать плотность прилегания амбушюр. Корпус выполнен из прочного пластика с тактильным покрытием Soft Touch.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Новинка доступна в пяти цветах: светло-розовом, светло-голубом, светло серо-зеленом, а также классических сером и белом. В комплект входит провод AUX для подключения наушников к ПК или другим устройствам с классическим аудиоразъемом, а также двусторонний кабель USB-C длиной 1,2 метра, который одновременно заряжает устройство и передает звук. Это позволяет слушать музыку или говорить по телефону, не прерывая зарядку.

Купить Commo One 2.0 уже можно на странице бренда на «Яндекс Маркете».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще