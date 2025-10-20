«Яндекс Фабрика» представила новую модель полноразмерных наушников Commo One 2.0 — с функцией Multipoint, двумя режимами звучания и новыми цветами

«Яндекс Фабрика» выпустила новую версию полноразмерных наушников от бренда Commo — One 2.0. Модель сохранила удобную посадку, но получила ряд обновлений: подключение сразу к двум устройствам, два режима звучания, технологию шумоподавления микрофона ENC и обновленную палитру цветов. Стоимость наушников Commo One 2.0 начинается от 3990 руб., заказать новинки можно на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наушники Commo One 2.0 подойдут для работы, учебы, прогулок и поездок. Благодаря функции Multipoint Connection их можно подключить сразу к двум устройствам — например, к ноутбуку и телефону. За счет этого пользователь может быстро переключиться с просмотра фильма на компьютере на телефонный звонок: звук передастся на смартфон, а музыка на ноутбуке автоматически остановится.

В модели теперь два режима звучания — стандартное и басовое. Первое подойдет для прослушивания подкастов, видео и повседневного прослушивания, второе — для тех, кто любит насыщенный звук с глубокой отдачей низких частот. Для переключения режима достаточно зажать кнопку play/pause на четыре секунды. Технология ENC подавляет фоновый шум во время звонков — за счет чего собеседник слышит только голос, а пользователь может разговаривать даже в метро, на улице или в кафе.

Commo One 2.0 имеют мягкие амбушюры с эффектом памяти, которые облегают уши без давления и дискомфорта. Благодаря поворотному механизму чашек можно настроить посадку под себя — например, отрегулировать плотность прилегания амбушюр. Корпус выполнен из прочного пластика с тактильным покрытием Soft Touch.

Новинка доступна в пяти цветах: светло-розовом, светло-голубом, светло серо-зеленом, а также классических сером и белом. В комплект входит провод AUX для подключения наушников к ПК или другим устройствам с классическим аудиоразъемом, а также двусторонний кабель USB-C длиной 1,2 метра, который одновременно заряжает устройство и передает звук. Это позволяет слушать музыку или говорить по телефону, не прерывая зарядку.

Купить Commo One 2.0 уже можно на странице бренда на «Яндекс Маркете».