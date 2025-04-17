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«Яндекс Фабрика» представила новые ноутбуки Lunnen Outer

«Яндекс Фабрика» расширила ассортимент ноутбуков Lunnen и выпустила линейку устройств Lunnen Outer. Новые ноутбуки подойдут для работы и творчества: например, монтажа видео или создания графики. В зависимости от модели стоимость устройств без персональной скидки составляет от 59 990 до 74 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ноутбуки Lunnen Outer имеют 45-ваттные процессоры: Intel Core i5 12 поколения, Intel Core i7 13 поколения или AMD Ryzen 7 7000 серии. Устройства также оснащены экраном с разрешением 2560×1600 пикселей.

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Яндекс
«Яндекс Фабрика» представила новые ноутбуки Lunnen Outer

В ноутбуках Lunnen Outer есть встроенный накопитель SSD на 512 ГБ и модуль оперативной памяти DDR4 или DDR5 на 16 ГБ. Двухвентиляторная система охлаждения предотвращает перегрев и уменьшает уровень шума, а аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономной работы.

Устройства Outer имеют минималистичный дизайн и металлический корпус, доступный в нескольких цветах: серый, бежевый и синий. В комплекте с устройством идет синий магнитный кабель для зарядки с компактным адаптером Type-C мощностью 100 Вт. При покупке новых ноутбуков Lunnen Outer пользователь получит 60-дневную подписку на «Яндекс Плюс» и 500 бонусных минут в «Плюс Гейминге», сервисе облачного гейминга от «Яндекса».

В ассортименте Lunnen уже есть ноутбуки Ground 14, Ground 15 (2025), Ground 16 (2024, 2025) — они подходят для работы или учебы. Новую линейку Outer «Фабрика» выпустила, чтобы расширить ассортимент устройств для разных задач, а также удовлетворить запросы покупателей.

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