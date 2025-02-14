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«Яндекс Фабрика» выпустила новую категорию устройств Lunnen — планшеты Ground

«Яндекс Фабрика» представила планшеты Lunnen Ground — это новая категория устройств от бренда компьютерной техники. Устройства рассчитаны на широкую аудиторию, они подходят для учебы или, например, развлечений. Фабрика выпустила новые гаджеты из-за растущего спроса: на «Яндекс Маркете» продажи планшетов увеличились в 2024 г. в два раза по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

В первую линейку планшетов Lunnen вошли модели с диагональю 10,4 дюйма и 11 дюймов. На устройствах моэжно читать книги и смотреть кино, а аккумулятор от 7000 мАч обеспечивает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В линейке есть планшеты с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища. В зависимости от модели цена планшетов без персональной скидки составляет от 11 990 до 18 490 руб.

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У планшетов Lunnen Ground металлический корпус в четырех цветах: сером, серебристом, светло-голубом и темно-синем. В комплект входят синий магнитный кабель 100 Вт и адаптер 20 Вт. Также команда «Яндекс Фабрики» разработала для планшетов уникальные системные звуки и экранные заставки.

«Яндекс Фабрика» разрабатывает дизайны устройств Lunnen, отбирает комплектующие, производит и тестирует технику. Заказать планшеты из линейки Ground можно на «Яндекс Маркете». При покупке пользователь получит 60-дневную подписку на «Яндекс Плюс».

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