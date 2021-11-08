Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

В России без объяснения причин прекращена работа эстонского сервиса заказа такси Bolt. Россия удалена из списка стран присутствия, вызвать такси нельзя, а приложение для водителей, в отличие от софта для пользователей, больше недоступно. Bolt пытался захватить российский рынок с апреля 2019 г., но за неполные три года дальше Санкт-Петербурга продвинуться не смог. В России заказ такси почти полностью поделен между отечественными сервисами.

Минус один сервис такси

Эстонский сервис заказа такси Bolt неожиданно прекратил работу на территории России. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Беспощадный таксист». Редакция CNews убедилась, что Россия исчезла из списка стран присутствия сервиса на его официальном сайте.

Также на сайте компании сказано, что в настоящее время платформа Bolt Technology OÜ и одноименное приложение для водителей недоступны на территории России. Что касается пользовательского софта, то он по-прежнему присутствовал в RU-сегменте магазинов приложений Google Play и Apple App Store. Последняя версия приложения для Android была загружена 4 ноября 2021г., для iOS – 8 ноября 2021 г. В то же время страница Bolt в российской версии Instagram удалена.

Одно из подтверждений ухода Bolt из России

Информации об уходе Bolt с российского рынка на официальном сайте компании отсутствует. Однако представители головного офиса Bolt подтвердили CNews, что сервис прекратил работу на территории России «по коммерческим причинам». Что именно в данном случае подразумевается под «коммерческими причинами», они не уточнили.

Россия не приняла эстонцев

Сервис Bolt сам по себе существует с 2013 г. Поначалу, до марта 2019 г. он назывался Taxify. Основанный в Эстонии, в настоящее время он присутствует более чем в 45 странах мира (информация с официального сайта). Штат компании засчитывает более 2500 работников и свыше 2,5 млн водителей, а количество пользователей во всех странах присутствия превышает 75 млн.

Из Instagram сервис тоже удалился

На российский рынок Bolt вышел в апреле 2019 г., начав свою экспансию по стране под новым названием с Санкт-Петербурга. За неполные три года за пределы северной столицы сервис так и не выбрался, хотя соответствующие попытки предпринимались.

Например, как пишет «Коммерсант», в январе 2021 г. сервис строил планы по запуску в России франчайзинговой программы, целью которой, помимо запуска новых услуг, был именно выход за пределы Санкт-Петербурга. Аналогичный шаг Bolt предпринял в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Bolt планировал в первую очередь выйти на рынок Москвы. Франчайзи в обмен на процент от выручки получили бы возможность развивать под эстонским брендом один или сразу несколько различных сервисов. Помимо пассажирских перевозок это могли бы быть доставка еды, аренда электросамокатов и электровелосипедов и др. Поиск водителей и курьеров, а также поддержку клиентов и другие задачи бизнеса должны были бы решать сами франчайзи.

Пользовательское приложение Bolt, как и сайт сервиса, россиянам пока доступны

Почему у Bolt так и не получилось прорваться за пределы Санкт-Петербурга, остается неизвестным. Однако нельзя не упомянуть, что в число инвесторов эстонского такси входит такси китайское – Didi, работающее в России с августа 2020 г. и активно захватывающее регионы.

Что будет, если в СДХ убрать семь из восьми контроллеров? Инфраструктура

На запрос CNews, что мешало Bolt начать осваивать другие российские населенные пункты, представители сервиса на момент публикации материала не ответили. Также они не сообщили, что будет с базой данных российских пользователей и водителей, в которой содержатся их персональные данные. Информации о планах компании по возможному возвращению в Россию тоже пока нет.

Шансов было немного

Российский рынок такси в настоящее время поделен, в основном, между агрегаторами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование HSBC. Весь рынок по итогам 2021 г., по прогнозам аналитиков, достигнет 866 млрд руб., а это на 6% в сравнении с 2020 г. К 2025 г этот показатель достигнет 1,06 трлн руб.

Созерцать машины с логотипом Bolt на дорогах могли лишь жители и гости Санкт-Петербурга

На конец сентября 2021 г. через агрегаторы осуществлялось 60% всех заказов такси по всей стране, хотя в ряде российских регионов их доля не превышала 45%. По подсчетам HSBC, больше всего заказов обрабатывает «Яндекс.такси» - 67% по стране и 40% среди тех, что поступают агрегаторам. Второе место между собой делят «Ситимобил», «Максим» и другие участники рынка, утверждают эксперты HSBC.

В Москве, куда так стремился попасть Bolt, в ноябре 2020 г. почти весь рынок удерживала «Яндекс.такси». Компания обрабатывала 70,8% заказов легкового такси через мобильные приложения (статистика столичного Дептранса). Второе место было у «Ситимобила» (20,2%), за ним шли Gett (6%) и «Везет (0,4%). Пятую строчку занимал InDriver (0,1%), а все остальные компании делили между собой оставшиеся 2,5%.

Закрепиться в Москве Bolt было бы очень непросто

Следует отметить, что иностранных игроков на российском рынке такси почти нет. Помимо Bolt, это китайский Didi. До 2017 г. россиян возил еще и Uber, но в настоящее время он входит в совместное предприятие с «Яндекс.такси», хотя брендированные машины сервиса по-прежнему встречаются на дорогах России.