Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников
Американский крупный стартап Bird, сдающий в аренду электросамокаты, лишил работы более 400 человек, сообщив им об этом в общем онлайн-чате. С ними даже не стали разговаривать – руководство просто запустило заранее записанное видео, чтобы избежать прямого разговора.
Увольнение онлайн
Стартап Bird, занимающийся прокатом электросамокатов и входящий в число крупнейших в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необходимости искать новую работу лично – вместо этого всем уволенным сотрудникам была включена сделанная заранее запись.
Как пишет портал dot.LA, Bird перевел всех своих сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, и массовые онлайн-встречи, устраивавшиеся раз в две недели, быстро заменили им традиционные офлайн-летучки. На фоне этого уволенные сотрудники сперва даже не подозревали, что их хотят лишить работы, и ожидали от веб-конференции очередного разбора рабочих моментов.
Точное число сотрудников Bird на момент публикации материала известно не было. По данным ресурса TechCrunch, в компании работало около 1390 человек, то есть за две минуты Bird сократила свой штат почти на 30%.
Как происходило увольнение
Сотрудники Bird начали что-то подозревать практически сразу же, потому что онлайн-конференция, в которую их позвали, отличалась от обычной. В первую очередь, в нее были приглашены не все сотрудники компании, и участники не могли самостоятельно позвать оставшихся коллег.
Вторым «звоночком» стало то, что встреча началась позже обычного, хотя до этого руководство всегда было очень пунктуальным. Первые пять минут онлайн-летучки на экранах всех участников была лишь надпись «CoVID-19» (одно из название коронавируса), сделанную шрифтом, ранее не использовавшимся в компании. Ряд участников встречи, решив, что это всего лишь сбой, вышли из чата и больше не смогли подключиться к нему.
Затем сотрудники услышали женский голос, явно не принадлежавший основателю компании, который и сообщил им об увольнении. Никто из участников не узнал его, и многие из них уверены, что это была запись. К тому же, встреча должна была продлиться полчаса, но завершилась спустя две минуты после своего начала.
«Это был очень трусливый поступок. Трэвис не захотел сообщать нам об увольнении лично», – сказал один из управляющих Bird, пожелавший остаться неизвестным.
Основатель Bird опроверг домыслы сотрудников о том, что это была заранее сделанная запись. Он заявил, что владелица голоса, имя которой он так и не назвал, говорила «в прямом эфире», а ее видеокамера была отключена потому, что, по его словам, в руководстве компании подумали, что это «более гуманно». «Оглядываясь назад, нам стоило побеседовать с каждым из сотен уволенных один на один», – добавил ВандерЗанден.
Продолжение истории
После прослушивания записи об их увольнении теперь уже бывшие сотрудники Bird столкнулись с тем, что практически сразу же их ноутбуки, выданные компанией, начали перезагружаться. После загрузки ОС они больше не могли войти в систему и получить доступ к контактам и другой личной информации.
Как пишет dot.LA, это тоже было спланировано – в конце зимы 2020 г. сотрудникам ИТ-отдела компании было дано задание написать скрипт, позволяющий нажатием одной кнопки моментально разлогинивать пользователей из всех корпоративных аккаунтов, используемых ими. О том, что скрипт необходим для массового увольнения, ИТ-отдел не оповестили.
По словам одного из уволенных сотрудников Bird, на следующее утро после увольнения он получил письмо «от босса своего босса», в котором тот благодарил его за полтора года его работы в компании. Письмо было очень трогательным и было обращено лично к нему, но позже выяснилось, что такие же письма получили еще семь его коллег.
Помимо этого, Bird пообещала всем уволенным сотрудникам в течение трех месяцев выплачивать медицинские пособия, но позже стало известно, что она обеспечит им покрытие медрасходов лишь до 30 апреля 2020 г. то есть в течение одного месяца. В дополнение ко всему перечисленному Bird заберет у них всю технику, выданную им на время удаленной работы – ноутбуки, зарядные устройства и прочее. При этом компания не уточнила, смогут ли лишившиеся работы сотрудники забрать свои личные вещи, оставленные ими в офисах.
Очень успешный стартап
Компания Bird была основана в сентябре 2017 г., и в феврале 2018 г. Трэвис ВанденЗанден провел первый этап инвестиций, получив $15 млн. Второй этап состоялся месяц спустя и стал более успешным – суммарный размер вложений увеличился на $100 млн. В мае и июне 2018 г. Bird получил еще $150 млн и $300 млн инвестиций соответственно, и к концу II квартала 2018 г. стоимость стартапа выросла до $2 млрд.
Через год, в июле 2019 г., стоимость Bird увеличилась до $2,5 млрд, и компания продолжала привлекать инвестиции. В октябре 2019 г., спустя два года с момента основания, Bird стоила уже $2,8 млрд.
Bird продвигает собственные модели самокатов – на момент публикации материала в ее «коллекции» присутствовали две модели. Первенцем стал самокат Bird Zero, анонсированный в октябре 2018 г. и разработанный совместно с китайской компанией Okai. Zero создавались исключительно для сдачи в краткосрочную аренду, в отличие от второй модели – Bird One, вышедшей в мае 2019 г. Ее компания разрабатывала уже для продажи – стоимость одного экземпляра на момент релиза составляла $1300 (102 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 апреля 2020 г.).
Стартап активно скупает своих конкурентов. К примеру, в самом начале 2019 г. он приобрел сервис Scoot, заплатив за него $25 млн. Основной целью, которую преследовал Bird, покупая Scoot, стало возвращение на рынок Сан-Франциско (США), поскольку власти города в августе 2018 г. ввели запрет на деятельность на его территории всех сервисов по прокату электросамокатов, за исключением Scoot и Skip Scooters.
Вторым конкурентом, поглощенным Bird, стал сервис Circ, который работал в 14 европейских странах, а также в ОАЭ. О его покупке Bird сообщил в январе 2020 г., однако сумму сделки стороны не раскрыли. По итогу поглощения около 300 сотрудников Circ перешли в штат Bird. Пока неизвестно, попали ли они в число тех, кого стартап уволил через интернет.