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Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery

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Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Для пользователей будут доступны все полноценные функции приложения, такие как заказ такси и отслеживание геоположения машины, оплата поездки с помощью наличных или банковской карты, широкий выбор машин исходя из доступных категорий, оценка поездки и водителя и многое другое.

Uber Russia — это популярное приложение по заказу водителя с автомобилем. Мобильное приложение сервиса удобно в использовании: после прохождения регистрации, пользователь вводит номер банковской карты, с которой впоследствии будут автоматически списываться деньги после завершенной поездки. Сервис предлагает девять основных тарифов: UberX – поездки на каждый день, Select – повышенный комфорт, Select+ – повышенный комфорт и просторный салон, Black – бизнес-класс, Lux – автомобили и сервис премиум-класса, Van – минивэн для поездок большой компанией, Kids – автомобили с детскими креслами. Для связи с представителями сервиса для клиентов всегда доступна служба поддержки – обращение можно оставить в самом приложении в соответствии с категорией вопроса. Интерфейс приложения позволяет отслеживать передвижение автомобиля, его номер и марку, а также предоставляет информацию о водителе. По окончании поездки пользователь получает квитацию и возможность оценить то, как прошла поездка.

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