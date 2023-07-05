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Компания «Стрекоза» запустила uber-like сервис грузоперевозок с помощью Umbrella IT

Компания «Стрекоза» совместно с Umbrella IT выпустила маркетплейс грузоперевозок с геолокацией. Об этом CNews сообщили представители Umbrella IT.

По данным Минтранса, в 2021 г. объем грузоперевозок автотранспортом достиг 5487,7 или +1,54% по сравнению с 2020 г. В пандемический кризис актуальность грузоперевозок только росла. Проанализировав ситуацию на рынке, «Стрекоза» решили запустить свой продукт с функциями маркетплейса для физических и юридических лиц, заказчиков и водителей.

Эксперты «Umbrella IT» определили приоритетные функции, составили список бизнес- и функциональных требований и разработали мобильные приложения с геолокацией для водителя и клиента под iOS и Android. После бесплатной регистрации в приложении пользователи могут искать перевозчиков по фильтру (по локации, типу машины, цене) и отслеживать выполнение заказа на карте. Водители регистрируются по подписке, и сразу получают доступ ко всем запросам на перевозку грузов, отбирая их по ставке, городу, возможности догрузки транспорта другими заказами. Доступна опция торга для водителя и заказчика. Также была разработана веб-платформа, которая позволила владельцам бизнеса заводить аккаунт для управления профилями водителей, фильтрации по локации, перераспределения и отслеживания их заказов.

Разработка проекта заняла 12 месяцев. После релиза и запуска рекламы на маркетплейс было привлечено более 5 тыс. пользователей за два месяца. Сейчас на площадке зарегистрировано более 10 тыс. компаний и ИП из России и стран СНГ.

«На старте проекта мы совместно с Umbrella IT определили портрет пользователя и учли его при создании UX/UI, разработке и обеспечении безопасности. Благодаря этому нам удалось создать сервис для грузоперевозок, востребованный у аудитории. В сотрудничестве с нашим партнером мы реализовали маркетплейс, объединивший 3000 компаний и ИП, и на этом не планируем останавливаться. Мы нацелены на расширение сервиса на страны СНГ и привлечение большего количества грузоперевозчиков и пользователей», – сказал Роман Кононенко, владелец продукта «Стрекоза».

«Проект был интересен тем, что нашей команде пришлось глубоко погрузиться в предметную область, узнать особенности аватаров пользователей, как заказчиков, так и водителей грузоперевозок, чтобы подстроить UX приложений под их потребности и особенности. Партнер предоставил нам фокус-группу водителей, занимающихся грузоперевозками, с которыми мы успешно провели ряд СustDev-сессий и экспериментов, направленных на упрощение пользовательских путей», – отметила Яна Крицына, руководитель департамента развития партнерских отношений «Umbrella IT».

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«Стрекоза» — российский маркетплейс для водителей и пользователей. Площадка в формате Uber объединяет более 10 тыс. компаний и ИП. Работает в России и странах СНГ.

«Umbrella IT» – российский поставщик ИТ-услуг для В2В, компания в сфере ИТ-консалтинга, заказной мобильной и веб разработки. За 12 лет выполнила 350 проектов для клиентов из 23 стран.

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