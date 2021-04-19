Gett заключил соглашение с Curb Mobility в США

Агрегатор по заказу такси и доставки Gett расширяет свое присутствие на рынке США. Компания заключила соглашение с Curb Mobility — крупнейшим американским агрегатором такси. Партнерство позволит Gett расширить партнерскую сеть в 65 городах США с дополнительной мощностью осуществлять до 10 миллионов поездок в месяц.

Соглашение c Curb Mobility усилит позиции Gett на рынке и позволит сосредоточиться на сервисной составляющей и развитии корпоративного сегмента. Gett глобально становится агрегатором агрегаторов и уже сотрудничает: с Lyft в США, с Ola в Британии и с Ситимобил в России. Сервис доступен в большинстве стран мира и позволяет сэкономить до 45% затрат на наземные перевозки. Глобальный фокус Gett – B2B сегмент и развитие собственной SaaS-платформы, чтобы подключать различных поставщиков в области наземных перевозок и предлагать сервис с бОльшим охватом своим корпоративным клиентам по всему миру. По данным агрегатора, на парки-партнеров уже приходилось примерно треть B2B поездок, совершенных в первом квартале 2021 года, и до конца года этот показатель перейдет отметку в 50%. Благодаря еще большему расширению географии компания создаст новые возможности получения дохода для локальных водителей и обеспечит еще большему количеству пользователей Gett доступ к безопасному и комфортному передвижению. В 2021 Gett прогнозирует возвращение спроса на B2B заказы и уже в первом квартале наблюдает восстановление к 80% от уровня первого квартала 2020 года.

На российском рынке Gett заключил подобное сотрудничество с «Ситимобил». В марте 2021 года Федеральная Антимонопольная Служба согласовала соглашение агрегаторов о взаимодействие в массовом сегменте. Gett стал первым виртуальным агрегатором агрегаторов на рынке. Уход от классической модели агрегатора как маркетплейса позволил Gett сконцентрировать силы на развитии платформы для российских B2B-клиентов, выстраивании бизнес-процессов и агрегировании спроса на услуги такси в массовом классе.

«Соглашение о взаимодействии с Curb Mobility — это расширение нашей глобальный SaaS платформы. Мы стараемся увеличить присутствие Gett во всем мире и предоставлять качественные услуги. Вместо того, чтобы конкурировать с агрегаторами, мы приняли стратегическое решение сотрудничать с ними. Нашей миссией является объединение агрегаторов и таксопарков на одной платформе. Уверен, что сотрудничество будет комплиментарно и полезно как для Gett, так и для Curb Mobility», — комментирует основатель и CEO Gett Дэйв Вайсэр.

Gett ставит своей задачей объединить лучших локальных перевозчиков по всему миру на одной платформе, оптимизируя пользовательский опыт от начала до конца: от заказа и поездки до выставления счетов и аналитики, экономя время и средства компаниям.