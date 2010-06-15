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Microchip Technology Atmel

Microchip Technology - Atmel

СОБЫТИЯ

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15.06.2010 Altium предлагает в России совместное с Atmel решение для разработки сенсорных устройств

азработки устройств с сенсорным управлением, сочетающего в себе библиотеку QTouch Suite от компании Atmel и программный продукт Altium Designer. Новое предложение Altium, позволяющее сэкономить
20.10.2008 Cisco, Atmel и SICS открыли для использования протокол uIPv6

Cisco, Atmel и Шведский институт компьютерных наук (SICS) объявили о доступности uIPv6 - одного из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готового к технологии IPv6. Этот протокол поможе
29.07.2002 Финансовые прогнозы Atmel

Компания Atmel подтвердила, что прогнозы ее финансовых результатов остаются на прежнем уровне, а в настоящее время претворяется в жизнь идея о реструктуризации с целью снизить издержки и снова сделать б
23.07.2002 Atmel объявила о закрытии своего филиала

Компания Atmel, занимающаяся производством полупроводниковой продукции, объявила о закрытии производственного отделения в г. Ирвинг, штат Техас, ссылаясь на сложные условия на рынке и снижение спроса на
02.10.2001 Atmel сэкономит до $540 млн. в текущем квартале

Производитель микросхем из США, компания Atmel, сообщил о том, что недавно объявленный агрессивный план реструктуризации позволит сэкономить $540 млн. в текущем квартале.В рамках этого плана Atmel сократит штат в Европе и США,

12.02.2001 Atmel представила мультимедийный USB контроллер клавиатуры
20.10.2000 Atmel сообщила финансовые результаты третьего квартала

Компания Atmel Corp., производитель микросхем, сообщила о получении в третьем квартале валового дохода в $530,4 млн., что на 56% выше, чем год назаз, и на 11% выше, чем в предыдущем квартале. Чистая при
19.09.2000 Siemens продала компании Atmel свой английский завод по производству полупроводников

Компания Siemens завершила вчера продажу своего завода по производству полупроводников, расположенного на севере Англии, американской группе Atmel. Cумма сделки не сообщается. Siemens законсервировала свой завод, который обошелся ей в $1,4 млрд., в сентябре 1998 г., спустя всего 15 месяцев после открытия. С тех пор компания Siemens

14.09.2000 Atmel подтвердила информацию о приобретении нефункционирующей фабрики Siemens

сь предоставить какие-либо дополнительные сведения. По информации, появившейся в некоторых газетах, Atmel намерена потратить около $1 млрд. на модернизацию фабрики, что позволит внедрить передо
31.07.2000 Atmel представила флэш-память 64 Мбит DataFlash

я в MP3-плеерах, цифровых камерах, сотовых телефонах и различных "карманных" устройствах. По словам Atmel, в настоящее время рынок ещё испытывает недостаток в подобной продукции, и в ближайшее

27.07.2000 Atmel и CS2 объединились для разработки новой технологии тонкопленочных межсоединений с рабочими частотами до 50ГГц

Компании Atmel Corp. и Custom Silicon Integration Services (CS2) сообщили о своём альянсе, целью которого является разработка новой технологии тонкопленочных межсоединений. Новая технология предназначен
27.07.2000 Atmel и CS2 объединились для разработки новой технологии тонкопленочных межсоединений с рабочими частотами до 50ГГц

Компании Atmel Corp. и Custom Silicon Integration Services (CS2) сообщили о своём альянсе, целью которого является разработка новой технологии тонкопленочных межсоединений. Новая технология предназначен
25.07.2000 STMicroelectronics подала в суд на Atmel за нарушение авторских прав

Сегодня STMicroelectronics подала в суд на Atmel Corporation по поводу нарушении авторских прав. STMicroelectronics имеет более 19,000 п
24.07.2000 Atmel объявила о высоких результатах второго квартала и предстоящем сплите акций 2:1

Производитель специализированных полупроводниковых приборов компания Atmel сообщила о финансовых результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании составил $478,8 млн., что на 54% выше результатов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компани
04.05.2000 Microsoft и Atmel будут совместно разрабатывать системы защиты на smart-картах

е системы будут базироваться на ОС Windows for Smart Card и использовать карты на flash-микросхемах Atmel серии AVR. Эти системы будут обладать повышенной надёжностью - длина ключа составляет 1
24.04.2000 Оборот Atmel за первый квартал вырос на 48% и составил $429 млн.
09.11.1999 Atmel выпускает чип с поддержкой беспроводного стандарта передачи данных Bluetooth

Новый продукт от Atmel позволяет OEM-партнерам разрабатывать системы с поддержкой стандарта Bluetooth, предназначенной для обмена данными на частоте 2,4 ГГц между сотовыми телефонами, ноутбуками и карманными ко

Публикаций - 60, упоминаний - 65

Microchip Technology и организации, системы, технологии, персоны:

TI - Texas Instruments Incorporated 851 17
Samsung Electronics 11153 12
Toshiba Corporation 2987 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Spirit DSP - Спирит Корп 482 11
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 10
Leica Camera 287 9
Intel Corporation 12880 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 7
Microsoft Corporation 25886 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 6
Lenovo Motorola 3573 6
Yahoo! 3730 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 6
AMD - Advanced Micro Devices 4707 5
Siemens AG - Siemens Group 2675 5
Cisco Systems 5383 4
Apple Inc 13307 4
IBM - International Business Machines Corp 9719 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 618 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Excelsa 2 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5734 2
SAP SE 5631 2
Dell EMC 5207 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Huawei 4724 2
Qualcomm Technologies 1992 2
LG Electronics 3749 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5910 2
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 2
Fujitsu 2109 2
Honeywell 312 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 2
Hyundai Motor Company 439 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Merrill Lynch 454 4
Boeing 1032 3
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 2
eBay Inc 1642 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 2
Bank of America - Банк Америки 273 2
Coca-Cola Company 261 2
SoftBank Group 288 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 99 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 2
AstraZeneca - АстраЗенека 68 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 2
Caterpillar - 93 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Sands Brothers Asset Management 3 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
LEGO 260 1
Citi - Citibank 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Резонанс НПП 408 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 2
БелТехЭкспорт 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 5
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 54 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8760 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8919 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4872 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 7
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 417 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10818 6
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28622 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 994 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10855 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18323 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3026 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4925 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1742 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2867 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2784 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7623 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36018 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27201 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15569 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10514 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34007 3
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6484 3
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 321 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2534 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 2
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Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows 17038 3
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 3
Oracle Java - язык программирования 3501 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
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Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 1
Aladdin eToken ГОСТ 41 1
Кубик Рубика - Магический кубик - bűvös kocka 32 1
FreePik 1891 1
Volims SRControl 1 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 1
Google Android 15383 1
Linux OS 11680 1
Apple macOS 2477 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Microsoft Office 4241 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 741 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 332 1
Microsoft Outlook 1509 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
КриптоПро CSP СКЗИ 261 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Oracle Java Card 16 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
The Digital Box ADA 31 1
Nestle KitKat 165 1
Renesas Electronics - Altium Designer 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Microsoft Office 2007 266 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 1
Свириденко Андрей 99 5
Шмаков Олег 2 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Скоробогатов Сергей 1 1
Маевский Сергей 1 1
Фомин Валерий 2 1
Куликов Константин 2 1
Панферова Каролина 1 1
Савичева Елена 1 1
Луканкин Олег 1 1
Tajani Antonio - Таяни Антонио 2 1
Waggoner Jim - Уэггонер Джим 7 1
Levy Marcus - Леви Маркус 3 1
Harris Martin - Харрис Мартин 3 1
Груздев Сергей 48 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Cosgrave Bridget - Косгрейв Бриджит 1 1
Пашкевич Владимир 22 1
Афанасьев Вадим 9 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 14
Европа 25035 9
Япония 13860 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 7
США - Калифорния 4845 5
Азия - Азиатский регион 5962 4
Германия - Федеративная Республика 13309 4
Франция - Французская Республика 8213 4
Ирландия - Республика 1055 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 3
Израиль 2872 3
Япония - Токио 1022 3
Великобритания - Кембридж 264 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4243 2
Южная Корея - Республика 7115 2
Индия - Bharat 5920 2
Канада 5098 2
Италия - Итальянская Республика 4526 2
Китай - Тайвань 4289 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Южная Корея - Сеул 377 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 2
Великобритания - Бирмингем 101 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 1
Беларусь - Белоруссия 6366 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Дания - Королевство 1344 1
Сингапур - Республика 1969 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Испания - Королевство 3855 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
США - Колумбия - Вашингтон 1509 1
Португалия - Португальская Республика 963 1
США - Техас 1063 1
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
Бельгия - Брюссель 247 1
США - Аляска 246 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 41 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5181 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2965 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4054 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6283 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6752 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1588 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1809 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5060 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2781 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58572 2
Английский язык 7085 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7575 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6885 1
Паспорт - Паспортные данные 2894 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1533 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3336 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8585 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1023 1
Миграция населения - Миграционные службы 453 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4621 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12031 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 4
Yahoo! Finance 123 2
Silicon 497 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Briefing 29 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media - CSI - Computer Security Institute 43 1
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ABI Research 236 1
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KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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