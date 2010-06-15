Microchip Technology - Atmel

Altium предлагает в России совместное с Atmel решение для разработки сенсорных устройств азработки устройств с сенсорным управлением, сочетающего в себе библиотеку QTouch Suite от компании Atmel и программный продукт Altium Designer. Новое предложение Altium, позволяющее сэкономить

Cisco, Atmel и SICS открыли для использования протокол uIPv6 Cisco, Atmel и Шведский институт компьютерных наук (SICS) объявили о доступности uIPv6 - одного из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готового к технологии IPv6. Этот протокол поможе

Финансовые прогнозы Atmel Компания Atmel подтвердила, что прогнозы ее финансовых результатов остаются на прежнем уровне, а в настоящее время претворяется в жизнь идея о реструктуризации с целью снизить издержки и снова сделать б

Atmel объявила о закрытии своего филиала Компания Atmel, занимающаяся производством полупроводниковой продукции, объявила о закрытии производственного отделения в г. Ирвинг, штат Техас, ссылаясь на сложные условия на рынке и снижение спроса на

Atmel сэкономит до $540 млн. в текущем квартале Производитель микросхем из США, компания Atmel, сообщил о том, что недавно объявленный агрессивный план реструктуризации позволит сэкономить $540 млн. в текущем квартале.В рамках этого плана Atmel сократит штат в Европе и США,

Atmel сообщила финансовые результаты третьего квартала Компания Atmel Corp., производитель микросхем, сообщила о получении в третьем квартале валового дохода в $530,4 млн., что на 56% выше, чем год назаз, и на 11% выше, чем в предыдущем квартале. Чистая при

Siemens продала компании Atmel свой английский завод по производству полупроводников Компания Siemens завершила вчера продажу своего завода по производству полупроводников, расположенного на севере Англии, американской группе Atmel. Cумма сделки не сообщается. Siemens законсервировала свой завод, который обошелся ей в $1,4 млрд., в сентябре 1998 г., спустя всего 15 месяцев после открытия. С тех пор компания Siemens

Atmel подтвердила информацию о приобретении нефункционирующей фабрики Siemens сь предоставить какие-либо дополнительные сведения. По информации, появившейся в некоторых газетах, Atmel намерена потратить около $1 млрд. на модернизацию фабрики, что позволит внедрить передо

Atmel представила флэш-память 64 Мбит DataFlash я в MP3-плеерах, цифровых камерах, сотовых телефонах и различных "карманных" устройствах. По словам Atmel, в настоящее время рынок ещё испытывает недостаток в подобной продукции, и в ближайшее

Atmel и CS2 объединились для разработки новой технологии тонкопленочных межсоединений с рабочими частотами до 50ГГц Компании Atmel Corp. и Custom Silicon Integration Services (CS2) сообщили о своём альянсе, целью которого является разработка новой технологии тонкопленочных межсоединений. Новая технология предназначен

Atmel и CS2 объединились для разработки новой технологии тонкопленочных межсоединений с рабочими частотами до 50ГГц Компании Atmel Corp. и Custom Silicon Integration Services (CS2) сообщили о своём альянсе, целью которого является разработка новой технологии тонкопленочных межсоединений. Новая технология предназначен

STMicroelectronics подала в суд на Atmel за нарушение авторских прав Сегодня STMicroelectronics подала в суд на Atmel Corporation по поводу нарушении авторских прав. STMicroelectronics имеет более 19,000 п

Atmel объявила о высоких результатах второго квартала и предстоящем сплите акций 2:1 Производитель специализированных полупроводниковых приборов компания Atmel сообщила о финансовых результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании составил $478,8 млн., что на 54% выше результатов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компани

Microsoft и Atmel будут совместно разрабатывать системы защиты на smart-картах е системы будут базироваться на ОС Windows for Smart Card и использовать карты на flash-микросхемах Atmel серии AVR. Эти системы будут обладать повышенной надёжностью - длина ключа составляет 1