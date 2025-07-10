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Маслов Владимир


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Axenix помогла «Агроэко» разработать стратегию цифровой трансформации 1
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Маслов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
Qlik - QlikTech 160 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 271 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
МегаФон 9406 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
RTP Global 10 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5094 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1380 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4974 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21276 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1290 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32355 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3776 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5670 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 869 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7658 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4957 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 514 1
Data monetization - Монетизация данных 1730 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1248 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Qlik Qlikview 117 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Белова Светлана 11 1
Золотарев Андрей 17 1
Казаков Алексей 4 1
Минаев Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53150 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16860 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4796 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3072 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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