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Маслов Владимир
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Axenix помогла «Агроэко» разработать стратегию цифровой трансформации 1
|22.04.2024
|Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
|21.03.2022
|Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% 1
Маслов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 271 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
|МегаФон 9406 1
|Белова Светлана 11 1
|Золотарев Андрей 17 1
|Казаков Алексей 4 1
|Минаев Сергей 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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