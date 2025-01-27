Создан полноценный Android-смартфон с огромным экраном и большой батареей. Он стоит дешевле 7000 рублей

Анонсирован 6,75-дюймовый смартфон Lava Yuva Smart, стоящий дешевле 7000 руб. Это полноценный гаджет на Android с очень неплохим за такие деньги оснащением. В современных реалиях крайне трудно найти смартфон дешевле 10 тыс. руб., который не будет тормозить. Lava Yuva Smart должен справиться с большинством поставленных перед ним задач.

Дешевле – только даром

Под индийским брендом Lava будет продаваться смартфон Yuva Smart – состоялся его официальный анонс. Это один из самых доступных телефонов в мире – по данным портала GizChina, он стоит в пределах 6000 рупий или около 6800 руб. по курсу ЦБ на 27 января 2025 г.

При этом, несмотря на столь низкую стоимость, экран у Lava Yuva Smart полноразмерный – даже больше, чем у iPhone 15 Pro Max с его 6,7-дюймовой диагональю. Встроенной памяти у новинки много, с учетом цены – 64 ГБ, которую можно расширить за счет карт microSD объемом до 512 ГБ.

К тому же Lava Yuva Smart лишен главной проблемы подавляющего большинства дешевых смартфонов – устаревшей программной платформы. Из коробки мобильник работает на Android 14 – для сравнения, самая современная версия этой ОС имеет индекс 16.

Lava Lava Yuva Smart

В данном случае покупатель будет иметь дело с Android 14 Go – упрощенной версией Android с некоторыми вырезанными функциями, за счет чего система меньше нагружает аппаратную часть мобильника.

Экономить все же пришлось

Чтобы удержать цену Lava Yuva Smart на столь низком уровне, разработчиком все пришлось принести несколько жертв. Первая – это разрешение экрана, составляющее 1600х720 пикселей.

Это формат HD+, то есть разрешение, особенно с учетом диагонали 6,75 дюйма, не очень высокое по современным меркам. Однако для базовых задач в виде скроллинга и просмотра видео из памяти устройства этого должно хватить.

Второй жертвой стала оперативная память, коей здесь 3 ГБ. Это минимальный объем для современных версий Android.

Но самое основное на чем создатели смартфона сэкономили – это процессор. Как пишет GizChina, новый Yuva Smart работает на чипе Unisoc 9863A, в ноябре 2024 г. отметившем свое шестилетие.

Lava Корпус смартфона полностью пластиковый

Процессор вышел шесть лет назад, но и тогда его нельзя было назвать современным из-за совсем уж старого техпроцесса 28 нм. Он имеет восемь ядер Cortex-A55, половина из которых работает на частоте 1,6 ГГц, а вторая половина – на 1,2 ГГц. Встроенная видеоподсистема – PowerVR GE8322.

Без минусов нет плюсов

В Lava Yuva Smart есть ряд характеристик, которые перекрывают часть его недостатков. Один из них – это батарея емкостью 5000 мАч, которая заряжается по современному интерфейсу USB-C вместо устаревшего microUSB. Впрочем, по пиковой скорости зарядки они в данном случае равны – всего 10 Вт.

Второй плюс – возможность двукратного увеличения оперативной памяти, пусть и виртуального. Дополнительные 3 ГБ будут позаимствованы у встроенного накопителя.

Lava С некоторых ракурсом Lava Yuva Smart выглядит дороже, чем он на самом деле стоит

Также в смартфоне предусмотрены две камеры – спереди размещен сенсор с разрешением 5 МП, расположенный в U-образном вырезе в экране, а сзади находится модуль на 13 МП. Камера сзади одна – вторая является лишь муляжом. Тыльный сенсор располагает ИИ-алгоритмами для улучшения качества снимков.

Дополнительные возможности

Смартфон Lava Yuva Smart стоимостью 6800 руб. укомплектован сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, двумя SIM-слотами и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (4G, LTE). В наличии отдельный вход под наушники и ресиверы GPS и ГЛОНАСС.

Телефон поставляется в трех цветах пластикового глянцевого корпуса – темно-синем, лавандовом и белом. Фронтальная камера может использоваться как для селфи, так и для разблокировки по лицу.