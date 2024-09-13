Что Apple не смогла, сделает Google. Android-планшеты превратятся в замену ПК, украв главную «фишку» Windows

Google встроит в Android полноценный оконный интерфейс, такой же, как в Windows. Работать он будет только на устройствах с большими экранами, начиная с планшетов. Простым решением Google сделает то, что не смогла Apple – еще Стив Джобс хотел превратить iPad в замену компьютерам и ноутбукам, но у нее до сих пор ничего не вышло с этой затеей.

Android под маской Windows

Android, самая популярная в мире мобильная ОС с долей мирового рынка около 72% (StatCounter, август 2024 г.), совсем скоро превратится в полноценный аналог Windows, по крайней мере, внешне. Как пишет портал Liliputing, Google в обозримом будущем внедрит в нее полноценный оконный интерфейс.

Это полностью изменит пользовательский опыт и в принципе поменяет концепцию многозадачности системы – больше не потребуется переключаться между приложениями при помощи отдельного меню, и не будет больше нужды в неудобном разделении экрана.

Все нужные окна можно будет выводить на экран одновременно, меняя их масштаб и расположение на дисплее. Появится даже местный аналог панели задач из Windows, и даже, по всей видимости, готовится отдельное стартовое меню, судя по обособленной иконке на скриншоте.

Заветы Стива Джобса

По информации Liliputing, нововведение будет доступно владельцам Android-устройств с большими экранами, то есть как минимум тем, кто пользуется планшетным компьютером. На смартфоне новый оконный интерфейс пока не предполагается, по-видимому, ввиду того, что управлять окнами на сравнительно небольшом дисплее будет не очень удобно.

liliputing Ну чем не Windows?

Фактически, Google сделала то, чего Apple добивалась со времен первого iPad, который увидел свет в 2010 г. и был представлен лично Стивом Джобсом (Steve Jobs). Apple с самого начала видела в iPad замену ПК и ноутбукам и даже некоторое время пыталась позиционировать его так, внедрив в iPadOS док-панель из macOS и подобие оконного режима. Но план по прошествии 14 лет так и не выгорел.

Придется немного подождать

Свое нововведение Google, по всей видимости, очень хочет распространить на максимальное количество устройств, но экосистема Android, в отличие от iOS, очень сильно фрагментирована, и то, как скоро та или иная «фишка» распространится по миру, зависит не от самой Google, а от производителей устройств.

Оценить Android, стилизованный под Windows, уже можно, но только при наличии планшетного компьютера Google Pixel Tablet – он стал первопроходцем в этом плане. На него нужно установить прошивку Android 15 QPR1 Beta 2, индекс которой указывает на то, что до стабильных сборок Android 15 полноценный оконный режим пока не добрался.

И чтобы каждый подстроился!

Несмотря на то, что оконный режим пока что доступен исключительно на одном планшете в мире, Google уже недвусмысленно намекает разработчикам, что неплохо было бы внедрить поддержку нового интерфейса в их софт. Она активно призывает их к этому, будучи в полной уверенности, что в будущем популярность оконного интерфейса в Android заметно вырастет.

Все новое – это очень хорошо забытое старое

Google пытается преподнести оконный режим в Android 15 как нечто новое, но на деле в 2016 г. нечто похожее она уже проворачивала, хотя и без особого успеха. В составе Android 7 уже было подобие интерфейса Windows, но тогда ни пользователи, ни разработчики приложений не восхитились им, и в итоге почти все, включая саму Google забыли про это на восемь лет.

Alexander London / Unsplash Android - очень гибкая ОС, и встроить в нее полноценный оконный режим для Google труда не составит

Не забыли только несколько команд разработчиков, которые принялись создавать на основе Android тех лет отдельные ОС с оконным интерфейсом. Некоторые из этих проектов уже давно почили, что видно на примере некогда очень перспективной Remix OS – эта система, анонсированная в январе 2016 г., до первой бета-версии доросла к марту 2016 г. и прекратила свое развитие в июле 2017 г. При этом на ее основе даже выходили полноценные гаджеты.

В то же время прошивка Bliss OS все еще существует и обновляется. Также схожие решения есть у Motorola и Samsung – последняя, к примеру, придумала особый режим Dex, который есть в некоторых ее смартфонах. Он активируется при подключении гаджета к специальной док-станции и внешнему монитору и превращает Android в настольную ОС с окнами и панелью задач. Широкой популярности, судя по тому, как быстро упоминания о Dex исчезли из почти всех промо-материалов корейского вендора, эта функция не снискала.

Теперь-то уж все серьезно

Эксперты Liliputing считают, что Google наконец-то всерьез взялась за поддержку многооконного режима в Android, спустя «всего лишь» 16 лет с момента появления этой системы в виде платформы для смартфонов. Помимо возможности видеть несколько приложений на экране одновременно, этот новый режим просмотра поддерживает несколько экземпляров одного приложения, что позволяет, например, открывать две веб-страницы в отдельных окнах браузера или создавать новый текстовый документ, продолжая просматривать существующий.

Новый режим позволит пользователям просматривать несколько приложений бок о бок, либо же одно окно может частично закрывать другое. В нижней части экрана будет упомянутая панель задач с меню приложений, а в верхней части окон – кнопки закрытия и сворачивания окон, притом размещены они будут именно справа, как десятилетиями принято в Windows, а не слева, как в macOS.