Что Apple не смогла, сделает Google. Android-планшеты превратятся в замену ПК, украв главную «фишку» Windows
Google встроит в Android полноценный оконный интерфейс, такой же, как в Windows. Работать он будет только на устройствах с большими экранами, начиная с планшетов. Простым решением Google сделает то, что не смогла Apple – еще Стив Джобс хотел превратить iPad в замену компьютерам и ноутбукам, но у нее до сих пор ничего не вышло с этой затеей.
Android под маской Windows
Android, самая популярная в мире мобильная ОС с долей мирового рынка около 72% (StatCounter, август 2024 г.), совсем скоро превратится в полноценный аналог Windows, по крайней мере, внешне. Как пишет портал Liliputing, Google в обозримом будущем внедрит в нее полноценный оконный интерфейс.
Это полностью изменит пользовательский опыт и в принципе поменяет концепцию многозадачности системы – больше не потребуется переключаться между приложениями при помощи отдельного меню, и не будет больше нужды в неудобном разделении экрана.
Все нужные окна можно будет выводить на экран одновременно, меняя их масштаб и расположение на дисплее. Появится даже местный аналог панели задач из Windows, и даже, по всей видимости, готовится отдельное стартовое меню, судя по обособленной иконке на скриншоте.
Заветы Стива Джобса
По информации Liliputing, нововведение будет доступно владельцам Android-устройств с большими экранами, то есть как минимум тем, кто пользуется планшетным компьютером. На смартфоне новый оконный интерфейс пока не предполагается, по-видимому, ввиду того, что управлять окнами на сравнительно небольшом дисплее будет не очень удобно.
Фактически, Google сделала то, чего Apple добивалась со времен первого iPad, который увидел свет в 2010 г. и был представлен лично Стивом Джобсом (Steve Jobs). Apple с самого начала видела в iPad замену ПК и ноутбукам и даже некоторое время пыталась позиционировать его так, внедрив в iPadOS док-панель из macOS и подобие оконного режима. Но план по прошествии 14 лет так и не выгорел.
Придется немного подождать
Свое нововведение Google, по всей видимости, очень хочет распространить на максимальное количество устройств, но экосистема Android, в отличие от iOS, очень сильно фрагментирована, и то, как скоро та или иная «фишка» распространится по миру, зависит не от самой Google, а от производителей устройств.
Оценить Android, стилизованный под Windows, уже можно, но только при наличии планшетного компьютера Google Pixel Tablet – он стал первопроходцем в этом плане. На него нужно установить прошивку Android 15 QPR1 Beta 2, индекс которой указывает на то, что до стабильных сборок Android 15 полноценный оконный режим пока не добрался.
И чтобы каждый подстроился!
Несмотря на то, что оконный режим пока что доступен исключительно на одном планшете в мире, Google уже недвусмысленно намекает разработчикам, что неплохо было бы внедрить поддержку нового интерфейса в их софт. Она активно призывает их к этому, будучи в полной уверенности, что в будущем популярность оконного интерфейса в Android заметно вырастет.
Все новое – это очень хорошо забытое старое
Google пытается преподнести оконный режим в Android 15 как нечто новое, но на деле в 2016 г. нечто похожее она уже проворачивала, хотя и без особого успеха. В составе Android 7 уже было подобие интерфейса Windows, но тогда ни пользователи, ни разработчики приложений не восхитились им, и в итоге почти все, включая саму Google забыли про это на восемь лет.
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Не забыли только несколько команд разработчиков, которые принялись создавать на основе Android тех лет отдельные ОС с оконным интерфейсом. Некоторые из этих проектов уже давно почили, что видно на примере некогда очень перспективной Remix OS – эта система, анонсированная в январе 2016 г., до первой бета-версии доросла к марту 2016 г. и прекратила свое развитие в июле 2017 г. При этом на ее основе даже выходили полноценные гаджеты.
В то же время прошивка Bliss OS все еще существует и обновляется. Также схожие решения есть у Motorola и Samsung – последняя, к примеру, придумала особый режим Dex, который есть в некоторых ее смартфонах. Он активируется при подключении гаджета к специальной док-станции и внешнему монитору и превращает Android в настольную ОС с окнами и панелью задач. Широкой популярности, судя по тому, как быстро упоминания о Dex исчезли из почти всех промо-материалов корейского вендора, эта функция не снискала.
Теперь-то уж все серьезно
Эксперты Liliputing считают, что Google наконец-то всерьез взялась за поддержку многооконного режима в Android, спустя «всего лишь» 16 лет с момента появления этой системы в виде платформы для смартфонов. Помимо возможности видеть несколько приложений на экране одновременно, этот новый режим просмотра поддерживает несколько экземпляров одного приложения, что позволяет, например, открывать две веб-страницы в отдельных окнах браузера или создавать новый текстовый документ, продолжая просматривать существующий.
Новый режим позволит пользователям просматривать несколько приложений бок о бок, либо же одно окно может частично закрывать другое. В нижней части экрана будет упомянутая панель задач с меню приложений, а в верхней части окон – кнопки закрытия и сворачивания окон, притом размещены они будут именно справа, как десятилетиями принято в Windows, а не слева, как в macOS.