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Avast провела исследование мобильных вредоносных программ для Android

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты компании Avast рассказали, что подавляющее большинство мобильных вредоносных программ для Android — рекламное ПО. Специалисты Avast Threat Lab с октября по декабрь 2019 года собирали и анализировали данные. Согласно их отчету, рекламные приложения составили 72% из всех вредоносных приложений. Оставшиеся 28% — банковские трояны, фальшивые приложения, шифровальщики, загрузчики.

Мобильное рекламное ПО (Mobile adware) — программное обеспечение, которое навязчиво показывает рекламу пользователю. Подобные программы — растущая проблема, их доля среди всех типов вредоносных программ для Android увеличилась на 38% только за последний год.

Рекламные приложения часто маскируются под игры, развлекательные или трендовые приложения, которые готовы скачивать люди. Такие приложения могут показаться безвредными, но как только они попадают на устройство, они начинают показывать рекламу в фоновом режиме, не запрашивая у владельца разрешения. Иногда рекламное ПО размещает рекламу с вредоносным контентом.

Существует два основных типа рекламных приложений. Первый тип — приложения, которые просто слишком навязчиво демонстрируют рекламу. Второй тип приложений гораздо более опасен — это мошеннические приложения и кликеры.

Рекламные приложения первого типа, пользователь, как правило, устанавливает добровольно. Такие программы маскируются под популярные приложения, игры. При запуске приложение начинает спамить пользователя рекламой. Иногда такие программы показывают рекламу не только в самом приложении: это затрудняет поиск источника рекламы.

Второй тип рекламных программ, мошеннические приложения и кликеры, могут выполнять определенные действия без разрешения пользователя. Например, они могут загрузить вредоносный файл dex file (исполняемые Dalvik файлы для приложений Android) и с его помощью в фоновом режиме нажимать на определенную рекламу, оформлять премиум-подписки. Последний пример такого приложения — программа Joker.

«Никому не нравится, когда постоянно показывают рекламу — это портит удовольствие от использования приложения. Более того, навязчивая реклама может представлять угрозу для пользователей: киберпреступники могут использовать ее в качестве бэкдора для устройства, а значит, зарабатывать таким образом деньги или красть личную информацию пользователей, — сказал Николаос Хрисаидос, глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств, Avast. — Мы наблюдаем за этим уже несколько лет, и чем активнее используются мобильные устройства, тем актуальнее проблема».



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