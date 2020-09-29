Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото

Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных условиях.

Galaxy Tab Active3 получил сертификацию MIL-STD-810H и степень защиты от воды и пыли IP68. Благодаря высокой чувствительности экрана к касаниям им можно пользоваться в перчатках. За счет усовершенствованной амортизации устройство выдерживает падение с высоты до 1,5 метров, если находится в защитном чехле (поставляется в комплекте).

Планшет оснащен производительным процессором Exynos 9810, 4 ГБ ОЗУ, объемом внутренней памяти 128 ГБ и Wi-Fi 6 с MIMO для обеспечения сверхбыстрого подключения к беспроводной сети. Сменный аккумулятор с высокой емкостью 5050 мАч получил функцию быстрой зарядки через разъемы USB и POGO. Для предприятий с фиксированными рабочими местами Tab Active3 поддерживает режим «без батареи», в котором устройство постоянно получает питание от сети. Устройство получило поддержку режима Samsung Dex, который позволяет использовать для работы большой экран ТВ или монитора.

Дополнительные функции Tab Active3. Качественная съемка: основная камера с разрешением 13 МП обеспечивает идеальную четкость как при фотосъемке, так и при сканировании документов, а фронтальная камера 5 МП идеально подходит для видео- или конференцсвязи.

Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3

Дополнительные возможности для бизнеса: камера Galaxy Tab Active3 оптимизирована для сканирования штрих-кодов, кроме того Tab Active3 поддерживает технологию NFC с EMV Level 1 для осуществления приема оплаты покупок.

Электронное перо S Pen с сертификацией IP68: подходит для того, чтобы подписывать документы и редактировать файлы в перчатках. Аксессуар, как и планшет, защищен от воздействия воды и пыли.

Планшет Galaxy Tab Active3, как и защищенный смартфон XCover Pro, будет поддерживать до трех поколений обновлений ОС Android. Tab Active3 имеет встроенную платформу безопасности Samsung Knox. ИТ-администраторы могут изменить настройки Samsung Knox для управления программами и приложениями под потребности компании.

Новый Galaxy Tab Active3 появится В России в IV квартале 2020 г. О старте продаж и цене устройства будет сообщено дополнительно.