Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян

APK-файл семейства Pulsar SMS Stealer обнаружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Ранее неизвестный троян маскируется под приложение фотогалереи «Фотографии_2920» и на 10 марта 2026 г. не детектируется антивирусами. Злоумышленники рассылают его в мессенджерах, пользуясь методами социальной инженерии, с целью перехвата SMS-сообщений для кражи OTP/2FA-кодов и финансового мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Перспективного мониторинга».

APK-файл использует многоступенчатую архитектуру: внешний classes.dex содержит сильно обфусцированный загрузчик, который извлекает и динамически загружает скрытую DEX-нагрузку (3,3 Мб) из assets/NwyavbTt.csz с помощью инъекции ClassLoader. Нагрузка второго этапа содержит основную логику вредоносного ПО, включая связь с C2, перехват SMS, снятие цифрового отпечатка устройства и механизмы закрепления.

Приложение запрашивает следующие разрешения: перехват, чтение, отправка и удаление SMS-сообщений; чтение IMEI, номера телефона, информации об операторе; извлечение номеров телефонов двух SIM-карт; постоянный фоновый сервис с обходом режима Doze; автозапуск после перезагрузки устройства; полная выгрузка архива SMS на C2-сервер.

«Технику маскировки вредоносного ПО под приложения, связанные с медиафайлами, можно считать уже устоявшейся. Ранее подобную реализацию мы фиксировали только у семейства вредоносных программ Mamont. Образец, с которым мы столкнулись в этот раз, стал новым с точки зрения технической реализации. В частности, обнаружение и анализ затруднялись из-за многоступенчатой обфускации кода и комплексной маскировки сетевого трафика. Отсутствие данного образца на общедоступных платформах говорит о том, что вредоносная кампания только начинает свою деятельность в отношении физических лиц в РФ», — сказал Александр Рудзик, старший специалист по исследованию киберугроз компании «Перспективный мониторинг».

Чтобы избежать заражения мобильного устройства трояном, эксперты «Перспективного мониторинга» рекомендуют придерживаться следующих правил: не устанавливать APK-файлы из неизвестных источников; использовать только официальные магазины приложений; не предоставлять приложениям права SMS по умолчанию — легитимные фотогалереи никогда не запрашивают доступ к SMS; отключить автоскачивание файлов в мессенджерах; проверять запрашиваемые разрешения перед установкой — фотоприложению не нужны SMS, телефония и интернет; при обнаружении подозрительного приложения немедленно удалить его и сменить пароли от банковских приложений и сервисов с двухфакторной аутентификацией.

