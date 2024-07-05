Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий

НИТУ МИСИС запускает новую программу магистратуры «Индустриальные квантовые технологии» при поддержке «СберОбразования». Студенты научатся проектировать сверхпроводниковые квантовые процессоры, строить и адаптировать квантовые алгоритмы, овладеют навыками фундаментальной защиты информации.

Сегодня квантовые технологии выходят из научных лабораторий и находят применение в бизнесе: компании оптимизируют процессы, внедряют элементы квантового машинного обучения, создают квантово-защищенные каналы связи между офисами. Лидеры в сфере ИТ, кибербезопасности, телекоммуникаций, финансов нуждаются в специалистах, способных внедрять и развивать подобные технологии.

«Сбер» выступает одним из лидеров квантовой гонки и уже сегодня внедряет результаты квантовых исследований в бизнес-процессы по целому ряду направлений – от задач в области финансов и рисков до обучения моделей искусственного интеллекта. В этих условиях особую важность приобретает вопрос подготовки специалистов, которые способны решать амбициозные задачи, стоящие перед высокотехнологичным бизнесом, с помощью квантовых технологий и вычислений. На подготовку таких специалистов направлена новая магистерская программа. Приемная кампания в Университете МИСИС уже идет, и первые студенты приступят к занятиям 1 сентября 2024 г.», — сказала руководитель дирекции по разработке продуктов для молодежи «СберОбразования» Светлана Меркушина.

Новая программа магистратуры реализуется в многотрековом формате, и обучающиеся могут выбрать из двух направлений: «Квантовая инженерия» или «Квантовое программирование». В первом случае студенты научатся создавать квантовые процессоры, сенсоры и другое высокотехнологичное оборудование. Выпускники второго трека будут квантовыми методами решать прикладные задачи: расшифровывать геном, оптимизировать городской трафик, управлять финансовыми активами, повышать эффективность производств.

«Мир технологий находится на пороге преобразований. Квантовые компьютеры и вычисления могут повысить эффективность алгоритмов искусственного интеллекта и вывести на новый уровень индустрии, основанные на больших данных. Однако практическое применение инноваций замедляет существующий дефицит кадров как в области инженерии квантовых технологий, так и в области квантовых вычислений. На сегодняшний день большинство специалистов работают в научных лабораториях, занимаются решением фундаментальных проблем, в то время как ведущие технологические компании уже включились в квантовую гонку и нуждаются в высококвалифицированных сотрудниках», — отметила к.ф.-м.н. Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС, руководитель программы.

С первого семестра магистранты будут решать реальные задачи индустриальных партнёров программы: познакомятся с потенциальными работодателями и получат практические навыки, востребованные на следующих этапах карьеры. Студенты будут проходить летнюю стажировку в российских компаниях: Сбер, ГК «Росатом», «Ростелеком», «Сибур» и др. Дистанционный формат обучения в первый год обучения и тесное взаимодействие с крупными корпорациями позволят обучающимся не покидать свои родные регионы и реализовывать проекты партнеров-работодателей по всей стране.

«Университет МИСИС – участник реализации дорожных карт «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации». Над проектами работают ведущие исследователи с мировым именем, среди которых д.ф.-м.н. Алексей Устинов, д.ф.-м.н. Валерий Рязанов, д.ф.-м.н. Григорий Гольцман, PhD по теоретической физике Алексей Федоров. В рамках госпрограммы «Приоритет-2030» мы реализуем стратегический проект «Квантовый интернет». Его логичным продолжением стало создание осенью 2023 г. в структуре НИТУ МИСИС Института физики и квантовой инженерии, задачи которого – проведение научных исследований мирового уровня, создание образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов в области квантовой инженерии, сотрудничество с компаниями, участвующими в формировании квантовой отрасли. Это позволит обеспечить университету одну из лидирующих позиций в квантовой гонке», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Университет МИСИС — участник двух российских дорожных карт развития высокотехнологичных областей квантовых технологий: «Квантовые вычисления» (ГК «Росатом») и «Квантовые коммуникации» (АО «РЖД»). Вуз реализует стратегический проект «Квантовый интернет» в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030», проводит исследования в интересах бизнес-партнеров, реализует научные проекты при поддержке Минобрнауки и РНФ.