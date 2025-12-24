Получите все материалы CNews по ключевому слову
Власов Кирилл
СОБЫТИЯ
Власов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаева Дарья 2 2
|Шилов Сергей 96 2
|Малахов Дмитрий 7 2
|Фридман Александр 7 2
|Мурадян Артур 17 2
|Новак Борис 2 2
|Козырев Михаил 1 1
|Долгова Светлана 2 1
|Попов Михаил 54 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Сивирин Александр 1 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Граблев Михаил 4 1
|Попов Сергей 149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.