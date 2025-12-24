Разделы

Власов Кирилл


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «Карамбола Лабс» представила платформу AImonitor.pro для анализа видимости брендов в ответах ИИ 1
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» 1
10.01.2024 Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик» 1
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
06.03.2017 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
31.01.2007 «Русская логистическая служба» автоматизирует 5 складских комплексов 1
27.12.2006 CargoSolution внедряют в "Русской Логистической Службе" 1
24.11.2006 "Русская Логистическая Служба" автоматизирует контроль грузоперевозок 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Власов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25261 2
Элфор Софт - Elfor Soft 5 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 2
Mantis International - Mantis Informatics 4 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 75 1
Zebra Technologies 147 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
9031 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 209 1
SAP SE 5440 1
Accenture plc 694 1
Naumen - Наумен 687 1
Atlassian 139 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 3
GEFCO - Жефко 4 2
Traft - Трафт 23 2
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
РЖД Логистика 21 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 1
SCRUM - Методология совместной работы 151 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1440 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 85 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 631 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
Wiki - Вики - режим Википедии 255 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 304 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 2
Naumen Project Ruler 19 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 18 1
Atlassian - Confluence 155 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 22 1
Ермолаева Дарья 2 2
Шилов Сергей 96 2
Малахов Дмитрий 7 2
Фридман Александр 7 2
Мурадян Артур 17 2
Новак Борис 2 2
Козырев Михаил 1 1
Долгова Светлана 2 1
Попов Михаил 54 1
Корнеев Андрей 5 1
Арсентьев Илья 15 1
Сивирин Александр 1 1
Старовойтов Константин 9 1
Граблев Михаил 4 1
Попов Сергей 149 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 6
Россия - РФ - Российская федерация 157362 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 1
Казахстан - Республика 5808 1
Европа 24652 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 2
CNews FORUM Кейсы 280 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

