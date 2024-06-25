Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»

Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS. Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери данных и продолжить развитие ИТ-инфраструктуры компании.

Подведение итогов премии «Импортозамещение года» прошло 19 июня 2024 г. в Москве в рамках конференции «CNews Forum Кейсы: опыт ИT-лидеров». Награда ежегодно присуждается технологиям и проектам, которые оказали значительное влияние на процесс импортозамещения. В 2024 г. был отмечен проект российской производственной компании «Систэм Электрик», реализованный на платформе Naumen KMS.

В рамках проекта выполнена миграция базы знаний с Confluence на Naumen KMS для сотрудников отделов разработки, RnD и ИТ-департамента «Систэм Электрик». Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери информации, а благодаря удобству интерфейса и разнообразию функционала не потребовалось переобучать сотрудников. Решение полностью отвечает требованиям кибербезопасности и позволяет развивать ИТ-инфраструктуру компании.

Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределенных команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.

Мигратор Naumen KMS позволяет автоматически переносить контент, минимизируя риски потери информации. Большинство популярных плагинов уже встроены, что сокращает время и затраты на миграцию.

Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить эффективные процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях.

«За пять месяцев компании удалось самостоятельно реализовать миграцию контента на Naumen KMS без потерь и нарастить собственную экспертизу. Сотрудники получили возможность работать в едином информационном пространстве, при этом не потребовалось больших временных затрат на переобучение и привыкание к новой платформе», — отметил Кирилл Власов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик».

«Удобство и надежность мигратора позволили Систэм Электрик осуществить перенос контента полностью самостоятельно. После завершения проекта минимум 90% технических вопросов, связанных с эксплуатацией Naumen KMS, могут решаться силами сотрудников заказчика», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.