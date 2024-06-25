Разделы

Импортонезависимость
|

Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»

Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS. Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери данных и продолжить развитие ИТ-инфраструктуры компании.

Подведение итогов премии «Импортозамещение года» прошло 19 июня 2024 г. в Москве в рамках конференции «CNews Forum Кейсы: опыт ИT-лидеров». Награда ежегодно присуждается технологиям и проектам, которые оказали значительное влияние на процесс импортозамещения. В 2024 г. был отмечен проект российской производственной компании «Систэм Электрик», реализованный на платформе Naumen KMS.

В рамках проекта выполнена миграция базы знаний с Confluence на Naumen KMS для сотрудников отделов разработки, RnD и ИТ-департамента «Систэм Электрик». Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери информации, а благодаря удобству интерфейса и разнообразию функционала не потребовалось переобучать сотрудников. Решение полностью отвечает требованиям кибербезопасности и позволяет развивать ИТ-инфраструктуру компании.

Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределенных команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.

Мигратор Naumen KMS позволяет автоматически переносить контент, минимизируя риски потери информации. Большинство популярных плагинов уже встроены, что сокращает время и затраты на миграцию.

Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области
postgrespro

Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить эффективные процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях.

«За пять месяцев компании удалось самостоятельно реализовать миграцию контента на Naumen KMS без потерь и нарастить собственную экспертизу. Сотрудники получили возможность работать в едином информационном пространстве, при этом не потребовалось больших временных затрат на переобучение и привыкание к новой платформе», — отметил Кирилл Власов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик».

«Удобство и надежность мигратора позволили Систэм Электрик осуществить перенос контента полностью самостоятельно. После завершения проекта минимум 90% технических вопросов, связанных с эксплуатацией Naumen KMS, могут решаться силами сотрудников заказчика», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024