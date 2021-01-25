Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group

Системный интегратор и разработчик Navicon реализовал программу перехода на новую версию ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из других систем повысилась на 30%. Проект перехода был реализован за 15 месяцев.

В область работы вошли такие важные процессы, как управление ассортиментом, складскими операциями, запасами, цепочкой поставок, бюджетированием, мастер-данными. Новая система также позволила рассчитывать KPI сотрудников и вести взаиморасчеты с поставщиками и клиентами. Важной задачей внедрения стало сохранение ранее сделанных инвестиций – они были успешно конвертированы в лицензии новой ERP-системы. Также удалось перенести уникальные доработки команды Simple Group, среди которых помарочный учет, товарное планирование, автоматический расчет акций.

«В процессе реализации проекта мы вместе с командой Simple Group решали множество сложных и интересных задач. К новой ERP-системе со стороны заказчика предъявлялись значительные требования к отказоустойчивости и производительности. Кроме того, нам нужно было минимизировать риски остановки бизнеса при внедрении и запуске решения, обеспечить пользователям работу с полными, достоверными и точными данными управленческого учета. А большие интеграционные возможности Business Central позволили нам также обеспечить быстрое взаимодействие платформы с другими бизнес-приложениями Simple Group и внешними системами», – отметила Сабрина Миронова, руководитель Санкт-Петербургского филиала компании Navicon.

Проект был в значительной степени реализован удаленно. Финальные этапы – тестирование, запуск и отладка системы – пришлись на период самоизоляции. Несмотря на непростые условия работы, ИТ-решение было запущено в срок, без сбоев и потерь в бизнес-процессах. К концу первого месяца работы быстродействие ERP-системы было доведено до целевых показателей. В общей сложности над проектом работали более 200 специалистов.