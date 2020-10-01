РТИ и Huawei займутся локализацией производства серверов в России

В рамках конференции Huawei «Цифровое сообщество» 2020 (Huawei Digital Community Conference, HDCC 2020) состоялась торжественная церемония подписания стратегического соглашения между РТИ и Huawei. Документ подписали генеральный директор РТИ Павел Лаптаев и Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Стороны договорились о сотрудничестве в области разработки совместных программно-аппаратных решений с целью локализации на территории Российской Федерации производства специализированного серверного промышленного оборудования на базе процессора Huawei Kunpeng.

Соглашение предусматривает создание экосистемы программного обеспечения на базе процессоров архитектуры ARM, отвечающего требованиям безопасности к решениям, поставляемым в государственные структуры.

Для этого РТИ разработает серию специализированного программного обеспечения для работы на процессорах архитектуры ARM. Производственной площадкой для сборки серверов станет входящий в группу «РТИ» Саранский телевизионный завод.

«Я могу точно сказать, что сегодня сделан первый шаг к появлению на рынке российской программно-аппаратной экосистемы с большим потенциалом. И для реализации этого потенциала своим технологическим партнером мы выбрали компанию Huawei – мирового лидера в области производства аппаратных средств для таких сложных систем», – сказал Павел Лаптаев, генеральный директор РТИ.

«Huawei выбрал технологическим партнером «РТИ» на основе ряда факторов. Среди них – наличие современных производственных мощностей, на базе которых возможен выпуск высокотехнологических изделий, а также многолетний опыт разработки АСУ-решений для государственных органов исполнительной власти всех уровней, успешно подтвержденный на практике. Мы уверены в успехе нашего сотрудничества и в создании эффективного совместного программно-аппаратного решения российского производства», – отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Выпуск первой совместной партии ARM-серверов запланирован на конец 2020 – начало 2021 года.