Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата»

НП «ГЛОНАСС» и компания «Рексофт» (Reksoft) завершили проектирование и создание маркетплейса «Биржа данных», в качестве независимой торговой площадки данных автотранспортной сферы в рамках федеральной сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата».

«Цель проекта «Биржа данных» - создание единой площадки доступа к данным автотранспортной сферы для всех участников рынка, с соблюдением прав автовладельцев. Современный автомобиль при эксплуатации генерирует терабайты данных, которые безвозмездно и негласно передает различным сторонним структурам. Об этом сейчас мало кто знает и задумывается, но данные, принадлежащие владельцам автомобилей, бесконтрольно попадают в системы автопроизводителей или автодилеров и не всегда понятно, как используются. При помощи «Биржи данных» наши соотечественники первыми в мире смогут использовать информацию, генерируемую автомобилем, продавать и распоряжаться ей по своему усмотрению», - отметил президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

«Биржа данных» создана как инструмент коммерциализации сервисов платформы «Автодата», на котором различные участники рынка смогут совершать куплю-продажу данных, относящихся к автотранспортной сфере. Маркетплейс впервые в России даст возможность собственникам автомобильных данных распоряжаться ими на коммерческой основе. Помимо владельцев транспортных средств (ТС), Биржа представляет интерес в качестве коммерческой площадки для других потенциальных продавцов автоданных, таких как автопроизводители, сервис-провайдеры, автомобильные дилеры и многие другие участники рынка. Все они обладают большими, потенциально востребованными, массивами данных от автомобилей, обработанных статистически. «Биржа данных» как федеральная торговая площадка для совершения сделок купли-продажи и взаиморасчетов призвана предоставлять возможность удобно, безопасно и анонимно размещать данные на продажу, сопровождая их подробной информацией о возможных областях применения и сценариях использования.

Особое внимание при создании всей платформы «Автодата» и «Биржи данных» уделено вопросу защиты информации и персональных данных всех участников. Данные будут использоваться и анализироваться в обезличенном виде. Персонифицированное использование сетов данных будет возможно только с официального согласия их владельцев, которое можно будет при необходимости отозвать в любой момент времени. В ходе проектирования были определены меры и средства защиты информации, обеспечивающие соответствие подсистемы защиты информации платформы «Автодата» всем требованиям регуляторов для выбранных классов защищенности.

Основные функции «Биржи данных»:

размещение продавцами информации о выставляемых на продажу данных в каталоге «Биржи данных»;

поиск по каталогу, выбор и приобретение данных покупателями;

размещение предложений о продаже данных ТС собственниками в мобильном приложении и личном кабинете веб-портала;

управление стоимостью данных для повышения привлекательности предложений;

покупка наборов данных покупателями из каталога;

управление лицевыми счетами продавцов, покупателей и собственников данных;

продажа данных ТС собственниками на маркетплейсе;

продажа данных ТС собственниками оператору платформы «Автодата».

Разработаны гибкие механизмы интеграции «Биржи данных» с множеством информационных систем продавцов и покупателей. Маркетплейс предоставляет широкие возможности по конструированию результирующих наборов приобретаемых данных. Реализована возможность взаиморасчетов между покупателями, продавцами и собственниками данных.

По результатам опроса, проведенного НТИ "Автонет" совместно с консалтинговой компанией Roland Berger, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян в возрасте от 18 до 50 лет, более 60% россиян выразили готовность делиться данными об эксплуатации автомобиля с возможностью продавать их на бирже данных, созданной в рамках проекта "Автодата".

«Важная задача любой открытой федеральной системы - сделать свои сервисы востребованными и удобными для населения и бизнеса. Маркетплейс «Биржа данных» решает эту задачу. Это целостный инструмент коммерциализации услуг платформы «Автодата» интересный и полезный большинству граждан и целому ряду бизнес-индустрий», - отметил Игорь Кравченко, заместитель директора по инновационным рынкам компании «Рексофт».