Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

Linux прекращает поддерживать процессоры Itanium

Ядром Linux в ближайшее время может лишиться поддержки процессоров Intel Itanium. По инициативе главы команды разработчиков проекта Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) архитектура IA-64, на которой базируются чипы Itanium, в коде ядра версии 5.11 помечена как “orphaned” («заброшенная» или буквально «осиротевшая»), что подразумевает прекращение ее тестирования.

По словам Торвальдса, «технология мертва»: «HPE больше не принимает заказы на новое оборудование с Itanium, а Intel прекратила их принимать год назад, — написал Торвальдс в комментариях к соответствующему патчу ядра. – Хотя Intel все еще официально поставляет чипы [Itanium] до 29 июля 2021 г., маловероятно, что такие заказы в действительности существуют».

Решение признать архитектуру «заброшенной» Торвальдс принял после того, как в середине января 2021 г. выяснилось, что при подготовке релиза Linux 5.11 разработчик из IBM случайно «поломал» поддержку IA-64 своим патчем. В результате сборка ядра под архитектуру IA-64 стала невозможной. Причем на это никто не обращал внимания в течение месяца, пока сам автор патча не исправил собственную ошибку.

Из ядра Linux в надалеком будущем может исчезнуть поддержка процессоров Itanium, созданных Intel и HPE

Как отмечает профильный ресурс Phoronix, признание архитектуры «заброшенной» не означает незамедлительного прекращения ее поддержки в Linux, однако является первым большим шагом в этом направлении. Полное удаление кода поддержки IA-64 в недалеком будущем вполне вероятно, отмечает источник.

В середине января 2021 г. CNews сообщил, что из ядра Linux может пропасть поддержка старых процессоров, вышедших много лет назад и давно не получавших апдейты от своих разработчиков. В списке на удаление оказалось более 20 чипов, преимущественно ARM, но были среди них и представители других архитектур, в том числе MIPS.

История процессоров Itanium

Процессоры Itanium и архитектура IA-64 были разработаны совместными усилиями Intel и HP. Они были первой попыткой Intel по переходу с 32-битных на 64-битные вычисления. HP рассматривала эту архитектуру в качестве замены морально устаревшей PA-RISC с наследованием совместимости с UNIX-системами. Чипы Itanium разрабатывались как полная замена 32-разрядным чипам не только для серверов, но и для настольных систем.

Первые процессоры Itanium были впервые представлены в мае 2001 г. Архитектура IA-64 изначально разрабатывалась без совместимости с традиционным набором инструкций процессоров с 32-битной архитектурой x86 (IA-32). Обратная несовместимость IA-64 с кодом x86 сделала перенос существующих программ дорогостоящим и неэффективным.

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После того, как AMD в 2003 г. представила свои серверные x86-процессоры Opteron с архитектурой AMD K8, 64-разрядными расширениями AMD64 и, главное, с обратной совместимостью с 32-битным кодом x86, Intel пришлось принять схожую парадигму для своих чипов и начать выпуск процессоров с 64-разрядными расширениями для серверов и настольных систем.

В 2004 г. команда разработчиков Itanium из НР перешла в Intel, и с тех пор компания развивала проект IA-64 исключительно собственными усилиями. В дальнейшем интерес к процессорам Itanium постепенно снижался, и уже в 2009–2010 гг. от поддержки архитектуры IA-64 отказались разработчики операционных систем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г.

В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры IA-64 с рабочим названием Kittson. Одновременно с этим стало известно, что данные процессоры станут последними, которые компания собирается поставлять на рынок под данной маркой.

На момент выхода процессоров серии 9700 HPE, образовавшаяся в 2015 г. в результате раскола HP, выступала единственным потребителем Itanium, и лишь она планировала поставки продукции на новых процессорах Itanium в составе обновленной серверной линейки HPE Integrity.

В феврале 2019 г. Intel объявила, что поставки Itanium будут прекращены в июле 2021 г.

