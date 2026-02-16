Итоги 2025 Axiom JDK: рост в 2,5 раза и фокус на команду и инженерные практики

Axiom JDK, разработчик технологически независимого Java-стека для создания и эксплуатации безопасных Java-приложений в бизнесе и госсекторе, подвела итоги 2025 г. Решения компании применяются в системах с повышенными требованиями к защите информации, включая контуры КИИ и ЗОКИИ, учитывают практики РБПО и требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

По итогам 2025 г. продажи решений Axiom JDK выросли в 2,5 раза, а клиентская база и партнерская экосистема — в 1,5 раза. В течение года компания инвестировала в развитие продуктов для снижения рисков атак на цепочки поставок ПО (Software Supply Chain Security), а также в развитие команды и корпоративной культуры.

Ключевые факторы роста

Рост компании в 2,5 раза в 2025 г. обеспечили несколько факторов: рост спроса на базовые компоненты доверенного Java-стека Axiom JDK и Libercat, расширение применения решений в контурах КИИ и ЗОКИИ, расширение и диверсификация клиентской базы — приток проектов из финтеха, госсектора и ИТ-компаний, а также вывод на рынок новых продуктов. Дополнительным драйвером стал запуск Axiom Repo: продукт получил первые продажи, включая внедрение в «Едином ЦУПИС».

Всего за год компания участвовала почти в 300 проектах, включая пилоты и внедрения, в финтехе, госсекторе, ИТ, энергетике, телекоме и химической промышленности. Среди примеров — перевод CRM-системы «Альфа-Банка» на готовые Java-контейнеры Axiom Runtime Container Pro, а также подписание декларации с Россельхозбанком о долгосрочном плане перевода существующих и разработки новых банковских сервисов на российский Java-стек, и ряд других проектов.

Новые продукты: контроль рисков цепочки поставок и поддержка жизненного цикла Java-приложений

В 2025 г. Axiom JDK инвестировала в расширение продуктовой линейки и вывела на рынок два решения: Axiom Repo и Axiom Spring; оба внесены в реестр российского ПО. Axiom Repo — доверенный репозиторий Java-библиотек для контроля цепочки поставок Java-артефактов. Axiom Spring обеспечивает российским компаниям предсказуемую долгосрочную поддержку Spring Boot и Spring Framework. Это open-source проекты, у которых релизный цикл ускорился: новые версии выходят примерно раз в полгода, а расширенная корпоративная поддержка и продление сроков поддержки доступны по коммерческой подписке Tanzu Spring от Broadcom. По результатам совместного опроса Axiom JDK и JUG.RU Group, Spring Boot используют 87% разработчиков, и почти 70% респондентов работают на версии Spring Boot 3.x. Axiom Spring снижает риски за счет уменьшения числа срочных миграций, обеспечивает доступность обновлений и патчей безопасности в российских условиях и помогает заказчикам подготовиться к завершению open-source поддержки самой популярной версии Spring Boot в июне 2026 г.

OpenIDE: независимая среда разработки как ответ на лицензионные риски

В 2025 г. Axiom JDK совместно с Haulmont и «Группой Астра» развивала OpenIDE: в апреле 2025 г. вышла бесплатная версия Community Edition, а во II квартале 2026 г. планируется выпуск OpenIDE Pro — профессиональной корпоративной редакции с гарантийной поддержкой и расширенной функциональностью.

За год OpenIDE установили 23 тыс. раз. Среднее число активных пользователей в месяц выросло с 3 тыс. до 9 тыс. пользователей.

Партнерства и совместимости: рост экосистемы

В 2025 г. рост партнерской экосистемы поддержали и реселлеры, и технологические партнеры: все больше компаний включают в портфель продукты, работающие на доверенном Java-стеке Axiom JDK или совместимые с ним. Это связано с ростом спроса компаний из различных отраслей на решения из проверенных и защищенных компонентов, для которых доступна долгосрочная поддержка и экспертиза внутри страны.

В течение года Axiom JDK расширила партнерства и подтвердила совместимости для ключевых технологический сценариев: Yandex B2B Tech база для доверенной Java-разработки и эксплуатации в облаке (в том числе для контуров КИИ); «Базис» — интеграции для доверенных контуров виртуализации и программно-аппаратных комплексов; «Аладдин Р.Д.» — внутренний удостоверяющий центр компании и Secret Technologies — расширение стека для защищенной работы с файлами в ГИС и на объектах КИИ. Также компания развивала совместимости с «Базальт СПО» (ОС «Альт») и заключила стратегическое соглашение с «ФлексСофт» для проектов финсектора и др.

Отдельно Axiom JDK оформила результаты испытаний и сертификаты совместимости для отраслевых решений: цифровой рубль и финтех (Right line), цифровой банкинг (SmartVista), телеком (Nexign Interconnect) и безопасность мобильных сервисов (SafeTech CA) и др.

Развитие команды и корпоративная социальная ответственность

В 2025 г. Axiom JDK продолжила развивать команду: с начала 2024 г. штат вырос втрое, а за 2025 г. — еще на 30% (в основном за счет усиления инженерных ролей).

Отдельный фокус — подготовка кадров и развитие инженерного сообщества. Axiom JDK развивает стажировки и привлекает молодых специалистов из ведущих столичных и региональных вузов (МГТУ им. Баумана, ИТМО, НГУ и др.). Java Rock Star Meetup стал популярной площадкой для инженеров и экспертов разного уровня. Компания также поддерживает любительские и профессиональные спортивные мероприятия, включая SwimIT и этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве.

«Наша задача — не только развивать Java-технологии и обеспечивать долгосрочную поддержку продуктов, но и создавать условия, в которых сильные инженеры и молодые специалисты строят карьеру в России. Мы инвестируем в команду, обучение и корпоративную культуру, потому что устойчивые технологии невозможны без устойчивой инженерной школы», — отметила Анна Сенаторова, HR-директор Axiom JDK.

Планы на 2026 г. и далее

Делясь планами на 2026 г. и более долгосрочную перспективу, Роман Карпов, генеральный директор Axiom JDK, отметил: «Мы работаем на рынке уже девять лет и выстраиваем развитие продуктов с горизонтом на десятилетие вперед. В 2026 г. мы продолжим инвестировать в доверенный Java-стек и связанные решения — Axiom JDK, Libercat, Axiom Repo и Axiom Spring — с фокусом на безопасность и предсказуемый жизненный цикл приложений и цифровых сервисов».

«Наши приоритеты, — сказал Роман Карпов, — ускорение выпуска обновлений, усиление практик РБПО, расширение контроля цепочки поставок Java-компонентов и повышение эксплуатационной надежности критичных Java-систем для наших заказчиков. Параллельно мы будем инвестировать в экосистему и команду: развивать совместимости с ключевыми платформами и партнерами и укреплять инженерную экспертизу. Для заказчиков это означает одно: мы здесь надолго и берем ответственность за развитие и поддержку стека на годы вперед».