Разделы

ПО Свободное ПО Софт
|

VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool

VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет доступен в Maven Central, что упростит интеграцию с Java-приложениями в корпоративных средах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Коннектор Tarantool Java SDK — это набор библиотек для работы Java-приложений с продуктами на базе СУБД Tarantool, такими как Tarantool DataBase и Tarantool Data Grid. Он позволяет разработчикам выполнять операции чтения и записи данных, управлять соединениями и использовать возможности Tarantool из кода на Java. Коннектор подходит для высоконагруженных систем в банках, ритейле и телекоме, где требуется работа с большими объемами данных в реальном времени.

Публикация в Maven Central — стандартном репозитории для Java-библиотек — устраняет сложности с внедрением в закрытые корпоративные контуры. Разработчики смогут подключить коннектор через стандартные инструменты сборки: Maven, Gradle или другие системы управления зависимостями.

Переход на открытую модель распространения дает разработчикам и компаниям несколько преимуществ. Исходный код коннектора становится доступен для изучения, что позволяет лучше понимать, как должно быть организовано взаимодействие Tarantool с Java-приложениями. Сообщество сможет участвовать в развитии продукта, предлагать улучшения и сообщать о найденных проблемах.

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось
импортонезависимость

Коннектор остается бесплатным для всех пользователей — как и прежде, оплачиваются только продукты линейки Tarantool. Открытие кода также позволит команде VK Tech сосредоточиться на развитии актуальных версий коннектора и прекратить поддержку устаревших.

«Мы видим, что open source становится стандартом для enterprise-разработки. Публикация Tarantool Java SDK упростит жизнь нашим клиентам: больше не нужно решать проблемы с доставкой коннектора в закрытые контуры. Код открыт, документация доступна, интеграция в несколько строк конфигурации», — сказала директор по продуктам направления Дата-сервисов VK Tech Екатерина Каннуникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Огромную сумму в самой криминальной криптовалюте пожертвовали фонду, без которого Linux был бы совсем другим

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще