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Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки

Компания Yandex Cloud (входит в состав Yandex B2B Tech) и компания Axiom JDK ( «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Компании подписали меморандум о сотрудничестве и объединяют инженерные и организационные усилия для создания комплексного решения, которое обеспечит разработчикам безопасную, эффективную и локализованную среду для работы с Java в облаке и корпоративном контуре.

Цель партнёрства — предложить организациям унифицированное решение для доверенной разработки, исполнения и сопровождения Java-приложений. На базе платформы SourceCraft от Yandex B2B Tech и Java-технологий Axiom JDK будет доступен полный цикл безопасной разработки: от написания кода и сборки до запуска в защищённой инфраструктуре. Решение включает интеграцию с Yandex Cloud Registry и соответствует всем требованиям законодательства РФ в области защиты информации и технологической независимости.

Компании создают производственный конвейер для безопасной сборки Java-приложений с интегрированной средой исполнения. SourceCraft предоставляет инструменты для построения полного CI/CD-пайплайна — от исходного кода до контейнерного образа. Через интеграцию с доверенным репозиторием артефактов обеспечивается защита от атак на цепочки поставок, а также возможность использовать среду исполнения Java Axiom JDK, безопасную и регулярно обновляемую. Разработчикам будет достаточно выбрать базовый образ из реестра, чтобы собрать контейнер с собственным Java-приложением и быть уверенным в его безопасности, совместимости и соответствии требованиям локализации.

Интегрированная платформа будет включать: безопасную среду исполнения Java-приложений, построенную на Axiom JDK — российской промышленной платформе Java SE; доверенный репозиторий Java-библиотек Axiom Repo, интегрированный с SourceCraft и Yandex Cloud Registry; поддержку разработки и сопровождения в защищённых on-prem-контурах и динамично развивающихся облачных средах; обновления и сопровождение, соответствующие стандартам разработки безопасного ПО (РБПО) и требованиям критических ИТ-систем.

Совместное решение Yandex B2B Tech и Axiom JDK предлагает современную, локализованную инфраструктуру для полного цикла разработки Java-приложений — от финансовых сервисов до промышленных систем.

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Благодаря интеграции с SourceCraft Yandex Cloud Registry и репозиторием Java-библиотек Axiom Repo компании получают надёжную среду разработки с проверенными компонентами, ускоряющую выпуск приложений и минимизирующую риски. Архитектура решения позволяет развёртывание как в изолированных on-prem, так и в облачных средах.

Интеграции с Axiom Repo уже реализованы: разработчики получают прямой доступ к доверенным Java-библиотекам, проверенным в соответствии с ГОСТ и РБПО. Образы Axiom JDK размещены в Yandex Cloud Registry, что позволяет собирать безопасные контейнеры с воспроизводимой средой исполнения. Комплексное решение, охватывающее весь жизненный цикл разработки и эксплуатации Java-приложений, будет доступно в III квартале 2025 г.

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