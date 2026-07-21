GitFlic усиливает DevOps-платформу российским Java-стеком Axiom Spring

GitFlic (ООО «РеСолют», входит в «Группу Астра») и Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили техническую совместимость DevOps-платформы GitFlic с платформой Axiom Spring — российским фреймворком для разработки корпоративных Java-приложений, включенным в реестр отечественного ПО и поддерживаемым российским вендором. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Совместимость подтверждает, что GitFlic разрабатывается и будет поставляться заказчикам на базе Axiom Spring вместе с необходимыми компонентами российской Java-экосистемы: средой исполнения Axiom JDK, сервером приложений Libercat и репозиторием библиотек Axiom Repo. В состав поставки включены сертифицированные версии Axiom JDK и Libercat.

Использование Axiom Spring позволяет GitFlic поставляться с российской компонентной базой, актуальными обновлениями безопасности и без зависимости от зарубежного вендора. Это особенно важно для организаций, которым необходимо соблюдать требования импортозамещения, регуляторов, контроля цепочки поставок и правил работы с российским ПО.

Совместимость охватывает ключевые уровни технологического стека, используемого российскими компаниями для разработки и эксплуатации корпоративных Java-систем.

В состав Axiom Spring входят Spring Framework и Spring Boot с российской поддержкой, а также компоненты, необходимые для работы Java-приложений в промышленном контуре:

– Axiom JDK Pro — российская среда разработки и исполнения Java-приложений. Именно в этом runtime GitFlic может работать на серверах заказчика.

– Libercat — российский сервер приложений, реализующий спецификации Java EE и Jakarta EE. Он позволяет запускать Java-сервисы заказчика рядом с GitFlic в рамках единой импортозамещенной инфраструктуры.

– Для компаний с высокими внутренними стандартами информационной безопасности, а также для организаций, работающих в регулируемых отраслях, Axiom Spring может поставляться с сертифицированными ФСТЭК версиями ключевых компонентов — Axiom JDK Certified и Libercat Certified.

– Axiom Repo — доверенный репозиторий Java-библиотек. Библиотеки пересобираются с учетом требований к российскому ПО, поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются при выявлении уязвимостей в соответствии с установленными регламентами.

Таким образом, команда GitFlic сосредоточится на функциональном развитии платформы, а команда Axiom JDK возьмет на себя все вопросы связанные с развитием технологического Java-стека и его сопровождением.

Для госсектора, финансовых организаций, КИИ и ЗОКИИ это означает возможность развернуть DevOps-контур на российской технологической базе, включая поддерживаемые и при необходимости сертифицированные компоненты.

«Наши заказчики из госсектора и КИИ все чаще задают вопрос не только о самой платформе, но и о среде, в которой она работает. Подтвержденная совместимость с семейством продуктов команды Axiom JDK снимает этот вопрос: GitFlic работает на сертифицированной ФСТЭК Java-среде российского производства. Для организаций, где каждый компонент стека должен соответствовать регуляторным требованиям, это важно. Стоит отметить, то при сборке GitFlic мы используем сертифицированную версию Axiom JDK», – сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

«В текущих реалиях у отечественных разработчиков просто нет возможности распылять ресурсы, текущий проект - прямое этому доказательство. Каждый из нас профессионал в своей области, и мы объединяем усилия для повышения качества, безопасности и ускорения развития функционала. Клиент получает законченное решение, построенное на сквозном отечественном стеке с четкой картой продуктового развития и гарантиями надежности», — отметил Роман Карпов, генеральный директор Axiom JDK (АО «Аксиом»).