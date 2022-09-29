Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек

Российская компания «Беллсофт» выпустила новый релиз Axiom JDK Pro 19, отечественной среды разработки и исполнения Java. Он предлагает почти 2500 улучшений и российский функционал – доверенный репозиторий Java-библиотек. Улучшения в новой версии коснулись четырех ключевых направлений: усиление ИТ-безопасности, повышение производительности, создание лаконичного, поддерживаемого кода и расширение совместимости с новыми технологиями. Об этом CNews сообщили представители «Беллсофт».

Российская Java-платформа выпускается под брендом Axiom JDK и обновляется шесть раз в год синхронно с Oracle Java.

В новый релиз Axiom JDK Pro 19 вошел доверенный репозиторий Java-библиотек. Эта функциональность позволяет повышать безопасность отечественных Java-приложений и избегать случайного вредоносного кода за счет использования безопасных библиотек, прошедших верификацию. Доверенный репозиторий собирается командой инженеров Axiom JDK из исходных кодов Java-библиотек с применением инструментов статического анализа кода SVACE от института системного программирования РАН и практик безопасной разработки. Общий объем уже верифицированных исходных текстов составил порядка 4 ГБ: подобные работы у одного разработчика заняли бы десять лет.

«Обновления наших продуктов не только отвечают, но и предвосхищают потребности российских разработчиков. Мы полностью завершили ребрендинг продуктовой линейки Axiom JDK и гордимся, что наша Java-платформа используется в процессинге карт, розничной торговле, добыче газа, онлайн-платежах, государственных сервисах и самых популярных ИТ-системах, – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт». – Выход Axiom JDK Pro 19 ознаменован началом проектирования доверенного репозитория Java-библиотек. Мы расширили возможности нашего флагманского продукта и рады объявить прием заявок на формирование шорт-листа Java-пакетов для добавления в доверенный репозиторий именно тех библиотек, которые востребованы отечественной ИТ-индустрией».

Важным событием релиза JDK19 стало внедрение виртуальных потоков и структурной многопоточности. Они помогают повысить производительность среды исполнения Java и важны для высокой пропускной способности приложений, например, банковских и биржевых систем. Виртуальные потоки позволяют использовать легкие потоки, количество которых может достигать десятков тысяч, но которые легко поддаются профилированию и мониторингу. А многопоточность позволяет координировать работу потоков, заключая их в один синтаксический блок.

Усиление ИТ-безопасности в релизе JDK 19 открывает возможности работы с внешними данными без угрозы для виртуальной Java-машины. В новом релизе была улучшена функция Function & Memory API, внедренная в текущую LTS-версию 17, а также реализован ряд других фич. Совместимость с RISC-V, расширенная в новой версии, подтверждает фокус на поддержку самых перспективных разработок в области процессорных архитектур. В JDK 19 был добавлен порт Linux/RISC-V.

В ответ на критику в громоздкости Java в новый релиз JDK 19 включена функция Record Patterns для удобной работы с образцами, что позволит сделать программный код более лаконичным. Всего в JDK 19 внесено 2422 фикса (2220 в JDK и 222 в FX) и семь JEP с новыми или улучшенными функциями. При этом инженеры-разработчики Axiom JDK устранили 10 проблем.

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Axiom JDK Pro входит в реестр российского ПО и создается в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), поэтому системы на основе российской Java-платформы защищены и при создании, и при эксплуатации. Все сборки проходят через процесс исследования исходного кода и строгие процедуры контроля качества.

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Компания «Беллсофт» производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета и санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации.

Продукты входят в реестр российского ПО и помогают эффективно решать задачи бизнеса и государства в серверном, облачном и IoT-применениях Java технологий. Команда сформирована из инженеров-разработчиков OpenJDK, которые имеют почти 25-летний опыт разработки Java-платформы. Среди клиентов — Платежная система «Мир» (НСПК), «1С», «М.Видео-Эльдорадо», «Альфа-банк», «Газпром добыча Астрахань» и др.