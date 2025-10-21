Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой

Популярный в России бренд смартфонов Realme выпустил модель GT8. Это флагманский моноблок с батареей 7000 мАч и камерой, созданной при помощи крупного производителя фотоаппаратов – Ricoh. При этом стоит он менее 35 тыс. руб. Раньше подобным занималась знаменитая компания OnePlus – она тоже выпускала очень доступные мобильники с передовой электроникой.

Много «железа» за мало денег

Состоялся анонс нового смартфона Realme GT8, относящегося к семейству устройств флагманского уровня. Премьера состоялась в Китае, где GT8 и поступит в продажу в первую очередь.

Отличительная черта новинки – это соотношение цены и ее аппаратных возможностей. Смартфон стоит как среднебюджетный мобильник Xiaomi, например, почти как Redmi Note 15S, но при этом несет в себе топовое «железо». Так, в нем стоит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, камера разработана совместно со знаменитым производителем фотоаппаратов Ricoh, а батарея имеет увеличенную емкость – 7000 мАч.

На китайском рынке Realme GT8 доступен в нескольких комплектациях. Самая базовая из них сочетает в себе 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и оценивается в 2899 юаней или приблизительно 32,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2025 г.

Realme Realme позиционирует GT 8 как мощный камерофон

Максимальная конфигурация смартфона стоит 4099 юаней, что соответствует 46,5 тыс руб. В нее входят накопитель на 1 ТБ и модуль ОЗУ на 16 ГБ.

Также покупателю предложат модификации GT8 с 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16+512 ГБ памяти. Доступно три цвета – белый, зеленый и темно-синий. Зеленый получил текстурированную заднюю крышку, два других оттенка – матовую.

GT 7, предшественник GT 8, в официальной российской рознице

Какие из вариантов смартфона приедут в Россию и сколько будут стоить, на момент выхода материала известно не было. Бренд Realme широко известен и очень популярен в России, так что сомнений в появлении на российском рынке модели GT 8 почти нет, особенно с учетом наличия на нем смартфона GT 7. CNews писал, что он вышел в России в июне 2025 г.

Не исключено, что, создавая GT 8, Realme брала пример с другой китайской компании – OnePlus. Она известна в первую очередь умением делать топовые смартфоны и продавать их вдвое дешевле конкурирующих моделей.

Экран, память и процессор

Смартфон GT 8 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition. Это флагманский CPU образца октября 2024 г., производится по техпроцессу 3 нм и имеет восемь вычислительных ядер с пиковой частотой 4,32 ГГц.

realme Доступные цвета корпуса

Это один из самых производительных мобильных чипов в мире. Он выдает более 2,7 млн баллов в AnTuTu 10 и свыше 9,7 тыс. баллов в Geekbench 6. Но все же, более современный Snapdragon 8 Elite Gen 5 (сентябрь 2025 г.) ощутимо мощнее – 3,75 млн баллов в AnTuTu 10 и 12,3 тыс. баллов в Geekbench 6.

Новинка Realme оснащена экраном AMOLED на 6,79 дюйма по диагонали. Поддерживаемое разрешение – Quad HD+ или 3136х1440 точек, плотность пикселей – 508 PPI. Яркость экрана достигает 7000 нит в пике при частоте обновления 144 Гц

В качестве оперативной памяти используется современный модуль LPDDR5X, а встроенный накопитель – это скоростная флеш-память UFS 4.0. Слот под карты памяти в смартфоне не предусмотрен.

Батарея и фотокамеры

Аккумулятор в Realme GT8 имеет емкость, увеличенную до 7000 мАч. Смартфон поддерживает очень быструю зарядку вплоть до 100 Вт, но производитель не уточняет, как сколько потребуется времени на полное восполнение энергии батареи. Также в наличии поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт.

realme На камеры в GT 8 сделан очень серьезный упор

Фронтальная камера смартфона – это единственный сенсор на 16 МП с апертурой f/2.4, эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм и объективом с четырьмя линзами. На этот модуль можно снимать 60-кадровые ролики в разрешении Full HD, но если включить стабилизацию изображения, частота кадров снизится до 30 в секунду.

В тыльном блоке основной сенсор – это Ricoh GR на 50 МП: апертура f/1.8, ЭФР 24 мм, объектив на семи линзах, автофокус, двухосевая оптическая стабилизация изображения. Рядом с ним расположен модуль 8 МП со сверхширокоугольным объективом: f/2.2, ЭФР 16 мм, объектив из пяти линз, угол обзора 112 градусов.

Завершает композицию 50-мегапиксельная телефотокамера: f/2.8, ЭФР 80 мм, объектив 4P, автофокус, двухосевая оптическая стабилизация, оптический зум до 3,5x, цифровой зум до 120x. Есть запись 4К-роликов до 120 кадров в секунду.

Что входит в стоимость

GT8 весит около 214 граммов при толщине в пределах 8,3 мм. В его экран встроен ультразвуковой отпечаток пальцев. Смартфон поддерживает сотовые сети 5G и российскую навигацию ГЛОНАСС, у него есть NFC-чип для бесконтактной оплаты и современные модули беспроводной связи.

realme Только в зеленом исполнении задняя крышка будет текстурированной. В других цветах она матовая

К последним относятся Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, хотя последний поддерживает только частоты 2,4 и 5 ГГц, без 6 ГГц. GT 8 позволяет установить две SIM-карты и работает на Android 15 из коробки с прошивкой realmeUI 7.0. В комплект входят зарядное устройство, защитный чехол и кабель для зарядки, хотя некоторые производители, как сообщал CNews, перестали класть его в коробки со своими смартфонами.