Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов Realme GT 7 в России с 18 июня. Линейка включает в себя Realme GT 7, его специальную версию Realme GT 7 Dream Edition, созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One, а также младшую модель — Realme GT 7T. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Старшая модель серии первой в мире получила флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, а младшая — MediaTek Dimensity 8400-MAX. Кроме того, оба смартфона оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мАч в сочетании с зарядкой мощностью 120 Вт, системой охлаждения IceSence с применением графена, а также флагманскими камерами Sony.

Realme Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России

Кроме того, бренд представил серию наушников Realme Buds Air7 с кейсом из авиационного алюминия, поддержкой LHDC, пылевлагозащитой по стандарту IP55 и активным шумоподавлением интенсивностью более 50 дБ. Новинка поступит в продажу позднее.

Realme GT 7

Realme GT 7 получил флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 256/512 ГБ стандарта UFS 4.0.

Старшая модель серии получила флагманский сенсор основной камеры Sony IMX906 с разрешением 50 МП и OIS, который ранее использовался в Realme GT 7 Pro. Сенсор имеет 1/1,56-дюймовую матрицу с увеличенным до 1 микрона размером пикселя и диафрагму F/1.88. Смартфон способен записывать видео на основную камеру в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в Dolby Vision, 4К 120 кадров и 8К 30 кадров в обычном режиме.

В 2Х телеобъективе используется 50 МП сенсор Samsung S5KJN5.

Фронтальная камера на 32 МП с сенсором Sony IMX615 размером 1/2,74 дюйма позволяет вести видеосъемку в разрешении до 4К с частотой 60 кадров.

Смартфон представлен в двух цветах: «Обсидиан» и «Синий ледник». Кроме того, в продажу поступила специальная версия смартфона Realme GT 7 Dream Edition, созданная совместно с командой Aston Martin Formula One.

Realme x Aston Martin Formula One

Realme GT 7 Dream Edition — смартфон, разработанный в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One. Он отличается особым дизайном: культовым цветом «Aston Martin Зеленый», аэродинамическими линиями на задней панели и объемным двукрылым логотипом. Коробка содержит буклет с историей коллаборации, стилизованный чехол и скрепку для извлечения лотка SIM-карты в виде гоночного автомобиля «Формулы-1».

Кроме того, смартфон получил специальный дизайн интерфейса, включающий стилизованные обои, иконки приложений, звуки, анимацию подключения к зарядке и эксклюзивный водяной знак на фото.

Версия Realme GT 7 Dream Edition ограничена на российском рынке лимитированным тиражом в 1500 шт. Технически специальная версия отличается только объемом памяти 16/512 ГБ.

Realme GT 7T

Realme GT 7T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8400-MAX. Конфигурации оперативной и постоянной памяти соответствуют старшей модели Realme GT 7.

Еще одним отличием стал набор камер смартфона. В качестве основной камеры используется уже другой флагманский сенсор — Sony IMX896 с разрешением 50 МП и OIS. Размер сенсора — 1/1,56 дюйма, диафрагма — F1.88, размер пикселя — 1 микрон Поддерживается запись видео на основную камеру в разрешении 4К с частотой 60 кадров.

Обе модели серии Realme GT 7 получили сочетание кремний-углеродной батареи емкостью 7000 мАч и зарядки 120 Вт. Такая комбинация обеспечивает зарядку до 50% за 14 минут и полную зарядку батареи за 42 минуты. Технология обходной зарядки минимизирует нагрев и продлевает срок службы батареи, позволяя активно пользоваться устройством даже в процессе зарядки. Для дополнительной защиты батареи от износа используется специальный чип, который контролирует температуру батареи. Кроме того, этот чип позволяет контролировать работу обходной зарядки, фактически устраняя избыточное тепловыделение.

В смартфонах серии используется система охлаждения с применением технологии IceSense Графена. Обычно в качестве дополнительного слоя для теплоотвода между задней крышкой и батареей смартфона используется графит, однако теплопроводность графена в 10 раз выше.

Для обеспечения бесперебойной работы устройств без перегрева внутрь крышки был интегрирован специальный графеновый слой, который позволяет более эффективно отводить тепло. Решение позволило увеличить эффективность теплоотвода в 24 раза по сравнению со смартфонами, использующими пластиковые крышки, и в 6 раз по сравнению со смартфонами, использующими стеклянные крышки.

Совместно с большой испарительной камерой площадью 7700 мм2 с использованием теплопроводящего геля система охлаждения Realme GT 7 является одной из лучших в отрасли. Температура процессора под нагрузкой в среднем на 6 градусов ниже, чем была у GT 6.

Оба смартфона серии Realme GT 7 получили дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит. Старшая модель использует LTPO AMOLED матрицу с частотой обновления 1–120 Гц, а младшая — AMOLED c частотой 120 Гц.

Realme Buds Air7

Помимо флагманской серии смартфонов, Realme также представил новую флагманскую серию наушников Realme Buds Air7. Старшая версия, Realme Buds Air7 Pro, оснащена функцией активного шумоподавления до 53 дБ и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм. Realme Buds Air7, в свою очередь, получили 12,4 мм титановый драйвер с увеличенной на 89% площадью вибрации динамика и активное шумоподавление до 52 дБ.

Наушники поддерживают протокол беспроводной передачи LHDC 5.0, обеспечивающий скорость передачи 1000 Кбит/с — втрое большую, чем традиционная беспроводная передача. Частота дискретизации наушников достигает 192 кГц.

Автономность была увеличена по сравнению с предыдущим поколением. Realme Buds Air7 Pro способны проработать на одном заряде до 48 часов, а Realme Buds Air 7 — до 52 часов. Всего 10 минут зарядки обеспечат 10 часов прослушивания аудио. Надежность батареи также была доработана: спустя 1000 циклов зарядки состояние аккумулятора составит 80%.

Цена и доступность в России

Realme GT 7 и Realme GT 7T доступны в цветах «Обсидиан» и «Синий ледник». Кроме того, доступна версия Realme GT 7 Dream Edition в цвете «Aston Martin Зеленый».

Все устройства доступны в магазинах партнеров Realme.

Realme GT 7T в конфигурации 12 + 256 ГБ доступен по цене от 49 999 руб. Realme GT 7T в конфигурации 12 + 512 ГБ доступен по цене от 54 999 руб.

Realme GT 7 в конфигурации 12 + 256 ГБ доступен по цене от 59 999 руб. Realme GT 7 в конфигурации 12 + 512 ГБ доступен по цене от 64 999 руб.

Realme GT 7 Dream Edition в конфигурации 16 + 512 ГБ доступен по цене от 74 999 руб.

Наушники серии Realme Buds Air7 поступят в продажу позднее. Модель Realme Buds Air7 Pro будет доступна в белом, красном, черном и изумрудном цветах. Realme Buds Air7 будут доступны в серебряном, черном, фиолетовом и темно-сером цветах. Цены и доступность будут объявлены позднее.