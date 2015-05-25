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Ростелеком Центр ЦентрТелеком Ивтелеком

СОБЫТИЯ

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25.05.2015 Антон Пучков назначен директором макрорегионального филиала «Верхневолжский» компании ТТК 1
11.03.2013 ТТК завершил интеграцию приобретенных компаний 1
18.11.2011 ТТК приобрел крупнейшего альтернативного оператора ШПД в Иваново 1
24.07.2003 Пенсионный Фонд продвигает электронный документооборот в регионах 1
24.07.2003 Пенсионный Фонд продвигает электронный документооборот в регионах 1
16.04.2003 К концу года в Иваново подключат 2500 новых телефонных номеров 2
03.12.2002 Операторы связи Центрального региона объединились 2
27.09.2002 Повышаются тарифы на услуги телефонной связи 22 местных операторов 2
09.09.2002 Diamond Communications создаст сеть связи для отделения Пенсионного фонда по Ивановской области 2
01.12.2000 В Центральном регионе создана единая компания электросвязи 2
15.08.2000 ОАО "Связьинвест" и Cisco Systems подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Ростелеком Центр и организации, системы, технологии, персоны:

Электросвязь 268 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Cisco Systems 5372 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Diamond Communications 58 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Яртелеком - Ярославские телекоммуникационный сети 12 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Брянсксвязьинформ - Брянская сотовая связь 7 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Тулателеком 7 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Электрическая связь Костромской области - Электросвязь Костромской области - Костромателеком - Костpомская ГТС 8 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Связьинформ 88 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Воронежсвязьинформ 17 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Белсвязь 7 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Электрическая связь Орловской области 1 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Липецкэлектpосвязь 1 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Тамбовская электpосвязь - Тамбов GSM 3 1
Смоленсксвязьинформ 1 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
ТТК - Дарс-АйПи - Dars Telecom 3 1
Каббалктелеком 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 1
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