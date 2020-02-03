«Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону»

Оператор связи «Алмател» подключил к системе «Безопасный регион» торгово-развлекательный центр «Акварель» — Пушкино. Проект реализован в рамках договора с компанией CEETRUS, входящей в Auchan Holding, и включает в себя проектирование, строительство, монтаж и обслуживание 79 видеокамер с высоким качеством изображения и функциями видеоаналитики.

Камеры видеонаблюдения размещены во внутренних помещениях и на территориях, прилегающих к ТРЦ «Акварель». Благодаря их работе контролируются внешний периметр, входы и выходы из объекта, а также передвижение транспортных средств. Записи с камер хранятся 30 суток. Доступ к записям организован как для сотрудников правоохранительных органов, так и для администраций Московской области и Пушкинского городского округа.

«Мы более четырех лет активно участвуем в программе «Безопасный регион» по заказу администраций городов и профильных министерств Московской области, — сказал генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов. — За это время мы оснастили видеонаблюдением десятки школ, больниц, детских садов, спортивных объектов. Мы участвовали в губернаторской программе по установке камер в подъездах многоквартирных домов Подмосковья. Но сотрудничество с CEETRUS имеет для нас особую значимость. Это крупный проект, который мы реализовали «под ключ»: не только спроектировали и построили систему видеонаблюдения, организовали канал связи и подключили к системе «Безопасный регион», но и в ближайшей перспективе поможем заказчику эффективно поддерживать и обслуживать данное решение».

Мария Чернакова, финансовый директор CEETRUS в России, отметила: «ТРЦ «Акварель» в Пушкине — один из крупнейших торговых центров, построенных за последние годы в России, и первый объект CEETRUS, оснащенный видеонаблюдением в соответствии с требованиями системы «Безопасный регион». Мы рады, что проект реализовал провайдер, имеющий большой опыт в этом направлении. Компания CEETRUS заботится о повышении уровня безопасности для посетителей на своих объектах во всех странах присутствия. Подключение к программе «Безопасный регион» — логичный и закономерный шаг для нас как социально-ответственной компании».

Сергей Виноградов, консультант отдела территориальной безопасности Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа, сказал: «Система «Безопасный регион» в первую очередь нацелена на антитеррористическую защиту, предотвращение посягательств на жизнь, здоровье и имущество граждан. На территории нашего городского округа при помощи этой системы в 2019 году было раскрыто 21 преступление. ТРЦ «Акварель Пушкино» – один из первых коммерческих объектов, который оборудован видеокамерами системы «Безопасный регион» в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области «О создании системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". Всего же на территории Пушкинского муниципального образования работают 1052 камеры, из которых порядка 70% установлены специалистами компании «Цифра Один», работающей под брендом «Алмател».