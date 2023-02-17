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В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер

Видеокамеры системы «Безопасный регион» следят за безопасностью жителей Московской области с 2015 г.. В 2022 г. их число увеличилось более чем на 28,6 тыс. В 2023 году добавилось еще порядка 2 тыс. камер. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2022 г. к системе “Безопасный регион” было подключено более 28,6 тыс. видеокамер, что почти на 15% больше, чем в предыдущем. Новые точки видеонаблюдения появились в 57 городских округах Московской области. Из них 4084 камеры заработали в Люберецком г.о, 3093 в г.о. Балашиха и 2488 в Красногорском г.о.», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, школами, детскими садами, игровыми площадками и другими общественными местами. Также при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объекта в Московской области необходимо подключить комплекс видеонаблюдения к системе «Безопасный регион». Услуга «Согласование проектной (рабочей) документации на создание ПТКВ объекта» доступна на региональном портале.

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