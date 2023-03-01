Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 11 февраля 2023 г. №82 «О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. №203»

В состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) дополнительно включен президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2023 г. №253 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество» и признании утратившим силу абзаца пятьдесят шестого пункта 2 изменений, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. №2125»

Регионы получают субсидии на формирование ИТ-инфраструктуры в школах для обеспечения безопасного доступа к информсистемам и Интернету.

Затраты на закупку товаров, работ и услуг определяются исходя из стоимости доступных на рынке аналогов.

Минцифры может корректировать значение результата финансирования и размер субсидии на основании обращения региона при изменении стоимости товаров, работ и услуг, а также количества зданий и классов, подлежащих оснащению ИТ-инфраструктурой.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2023 г. №211 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области»

На 3 года решено установить экспериментальный правовой режим по выдаче электронных разрешений на охоту на водоплавающую дичь в Новосибирской области.

В ходе эксперимента используются мобильные приложения «iХантер» и «iЕгерь». Заявление на выдачу разрешения можно подавать через Единый портал госуслуг.

Распоряжение Правительства РФ от 15 февраля 2023 г. №345-р

Правительство утвердило перечень показателей оценки эффективности работы федеральных госорганов с использованием ГИС мониторинга за оборотом подлежащих маркировке товаров (ГИС МТ).

Мониторинг будет проводиться в отношении пива, напитков на его основе, отдельных видов слабоалкогольных напитков, а также табачной продукции.

Росалкогольрегулирование и Минпромторг должны ежеквартально докладывать Правительству о промежуточных значениях таких показателей, ежегодно - об их достигнутых значениях.

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2023 г. №145 «О внесении изменений в Положение о ведомственных программах цифровой трансформации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. №195»

Усовершенствован порядок разработки и реализации ведомственных программ цифровой трансформации. Исключено понятие «проект цифровой трансформации».

При отсутствии у госоргана программы цифровой трансформации утверждать лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг в сфере ИТ-технологий можно до принятия программы на основании ее проекта.

Снижена нагрузка на госорганы в ходе мониторинга реализации программ цифровой трансформации.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 февраля 2023 г. №08-12444 «О результатах рассмотрения обращения»

Операторы персональных данных, которые продолжают их трансграничную передачу после 1 сентября 2022 г., должны подать соответствующее уведомление в Роскомнадзор до 1 марта 2023 г.

Эта норма также касается передачи в рамках договоров поручения.

Информация Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2023 г. «Минэкономразвития запустило информационный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов»

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

Минэкономразвития разработало информсистему, в которой собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы.

При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 10 февраля 2023 г. «Новый порядок уведомления о трансграничной передаче персональных данных»

При трансграничной передаче персональных данных оператору необходимо до 1 марта 2023 г. направить в Роскомнадзор уведомление о такой передаче с помощью формы, размещенной на Портале персональных данных. Достаточно подать одно уведомление с указанием всех стран, куда уже передаются персональные данные. Данная мера не предполагает получения разрешения на трансграничную передачу и принятия решения о запрещении или ограничении такой передачи.

С 1 марта 2023 г. Роскомнадзор по итогам рассмотрения уведомления будет вправе принять решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны. До истечения 10 рабочих дней после подачи уведомления будет запрещено передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных.

Операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных, - в новые страны или для новых целей.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 7 февраля 2023 г. «Что такое право на забвение и как им воспользоваться?»

Право на забвение позволяет человеку потребовать от поисковиков удалить свои персональные данные из общего доступа. Речь идет о ссылках на те сведения, которые, по мнению человека, могут нанести ему вред. К ним относятся устаревшие, неуместные, неполные, неточные или избыточные данные, а также информация, законные основания для хранения которой исчезли с течением времени.

Чтобы воспользоваться правом на забвение, обратитесь в службу поддержки поисковой системы. Поисковики принимают решение об удалении определенных страниц из выдачи без участия Роскомнадзора. Обжаловать их решение можно в суде. Подготовить заявление помогут юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 3 февраля 2023 г. «Успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва»

Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно было успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии до 6 февраля. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля (включительно).

Поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку в этом году.