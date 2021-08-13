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Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт

Visa запустила в России сервис, позволяющий россиянам удалить данные своих банковских карт из интернета и контролировать их появление на различных сайтах. Это позволит избежать нежелательных списаний по давно забытым подпискам. Опция появится в мобильных приложениях банков, и первыми ее смогут опробовать клиенты ВТБ и «МТС-банка». Сбербанк пока не смешит внедрять нововведение.

Полезное нововведение Visa

Компания Visa, владелец одноименной платежной системы, запустила в России сервис по полному удалению данных банковских карт из интернета. По информации «Известий», теперь все граждане страны, пользующиеся картой Visa, могут не только удалить информацию о себе с многочисленных сайтов, где они в разное время что-либо приобретали, но и отслеживать публикацию данных сведений в различных интернет-магазинах.

Нововведение пригодится, в том числе, для предотвращения утечек персональных данных. Также оно позволит избежать случайных трат. Например, продления подписки на какое-нибудь онлайн-издание. При первой оплате подобные сайты могут сохранять данные карты и подключать услугу автоматического продления подписки с не менее автоматическим списанием средств без предупреждения об этом пользователя.

Как воспользоваться «правом на забвение»

На момент публикации материала Visa не планировала запускать отдельное приложение или веб-сайт для доступа к новому сервису. Его распространение среди россиян должны будут обеспечить отечественные банки.

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Другие платежные системы в ближайшем будущем возьмут с Visa пример

Возможность удалить данные о банковской карте Visa в обозримом будущем появится в фирменных мобильных приложениях банков, подключенных к этой платежной системе. Сроки появления этого нововведения Visa не устанавливает – это напрямую зависит от программистов банков.

Сбербанк задерживается

В числе первых новый сервис Visa начали внедрять банки ВТБ, МТС-банк и «Хоум кредит». Через некоторое время к ним присоединятся Росбанк и СКБ банк, а «Дом.рф», Новикомбанк и УБРиР на момент публикации материала изучали возможность интеграции сервиса в свои приложения. «Дом.рф» может запустить новшество в 2022 г.

«Подобный сервис будет включен в мобильное приложение банка, где пользователи увидят список онлайн-магазинов, в которых оставляли свои данные, а также оформляли подписки. «Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен», – сообщил «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Сбербанк в этом списке пока не числится, хотя он работает с Visa. На запрос CNews о планах банка по внедрению нового сервиса его представители на момент публикации материала ответить не смогли.

Другие системы не отстают

Visa стала первой действующей в России платежной системой, запустившей в стране сервис контроля за подписками и удаления сведений о банковских картах. На 13 августа 2021 г. действующих его аналогов в стране не существовало.

Тем не менее, другие платежные системы собираются в ближайшем будущем догнать Visa в этом плане. В числе первых это может сделать MasterCard. Представители этой американской компании заявили изданию, что сервис, аналогичный представленному Visa, в настоящее время находится в процессе внедрения.

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Точные сроки его запуска они не указали. Список банков, готовых первыми интегрировать его в свои приложения тоже пока не сформирован.

Отечественная платежная система «Мир», созданная еще в 2015 г. на случай американских санкций и прекращения работы в России Visa и Mastercard, тоже планирует предоставить пользователям возможность управления подписками. Когда это случится, и как оператор системы (компания «Национальная система платежных карт) планирует сделать это, остается неизвестным. В отечественной «Системе быстрых платежей» (СБП), анонсированной весной 2018 г. и запущенной в январе 2019 г. сервис контроля над подписками на момент публикации материала уже прошел тестирование.

Государство поможет

Сервис Visa позволяет исключить несанкционированное расходование денег со счета, к которому привязана карта. Российские власти со своей стороны планируют защитить россиян от подобного на уровне закона.

В начале июля 2021 г., по данным «Известий», государство решило приравнять использование чужой или поддельной карты к уголовному преступлению и наказывать нарушителей по всей строгости УК РФ. Соответствующие поправки были внесены в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Также поступило предложение приравнять кражу денег с банковских карт к хищению в крупном размере и характеризовать ее как тяжкое преступление.

Любые несанкционированные действия с чужой банковской картой предложено квалифицировать по решению суда как кражу «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Другими словами, это будет считаться нарушением п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ.

За использование чужих банковских карт суд будет вправе назначить штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а также принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет. Самое суровое наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до шести лет, а если хищение с карты было произведено в особо крупном размере или организованной группой, то срок заключения может составить 10 лет.

Эльяс Касми

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