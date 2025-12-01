GetPayAll выяснил, люди каких профессий оформляют максимальное количество подписок

Сервис GetPayAll провел исследование, чтобы выяснить, представители каких профессий используют больше всего цифровых сервисов и подписок. В опросе приняли участие более 4 тыс. специалистов из разных сфер: ИТ, маркетинг, дизайн, образование, финансы и креативные индустрии. Аналитики изучили, сколько подписок в среднем оформляет каждый из них и какие сервисы являются наиболее востребованными.

Разработчики показали самый высокий уровень цифровой активности. 68% опрошенных отметили, что используют пять и более подписок одновременно. Среди наиболее популярных сервисов WebStorm, Vultr, Renderforest, RunwayML и TradingView. 54% разработчиков используют платформы для обучения новым технологиям и языкам программирования, такие как Quizlet и YesChat. Специалисты отмечают, что набор сервисов помогает ускорять рабочие процессы, автоматизировать задачи и осваивать новые технологии.

Дизайнеры активно используют сервисы для создания контента и визуализации проектов. 61% респондентов используют четыре и более подписок одновременно. Наиболее популярны Canva, Renderforest, Vizard AI, Recraft AI и RunwayML. 48% дизайнеров отметили, что подписки нужны для работы с клиентами и коммерческими проектами, а 33% используют сервисы для обучения и экспериментов с новыми форматами.

Маркетологи выбирают сервисы, которые помогают работать с данными, создавать контент и взаимодействовать с аудиторией. Среди популярных сервисов SEO Content Machine, Spotify, Renderforest, Canva и Trello. 57% маркетологов используют три и более подписок одновременно. 41% опрошенных отмечают, что важны аналитические инструменты для оценки эффективности кампаний, а 36% используют сервисы для автоматизации контента.

Финансисты и аналитики чаще используют сервисы для работы с данными и графиками. Наиболее востребованы TradingView, Vultr, Excel онлайн и Renderforest. 49% респондентов используют две-три подписки одновременно. 38% специалистов отметили, что регулярный доступ к аналитическим платформам помогает принимать решения быстрее и точнее.

Учителя, репетиторы и методисты используют сервисы для организации занятий и дистанционного обучения. Среди них популярны Quizlet, Quizizz, Zoom, WordWall и Trello. 53% преподавателей используют две-три подписки одновременно, а учебные сервисы помогают создавать интерактивные задания, проводить вебинары и отслеживать прогресс учеников. 34% педагогов отметили, что подписки стали особенно важны в последние годы для адаптации к онлайн-обучению.

Результаты показали, что представители разных профессий используют сервисы по-разному. Наибольший набор подписок наблюдается у разработчиков и дизайнеров, которые одновременно обучаются, создают проекты и работают с клиентами. Маркетологи активно комбинируют аналитические и творческие платформы, а финансовые специалисты используют сервисы для анализа данных. Преподаватели и образовательные специалисты выбирают сервисы, которые помогают организовывать учебный процесс и поддерживать коммуникацию.